Mostecké tenisty posílí mistr Černý, jabloneckého Lehečku má obhájce Prostějov

Tenisový tým TK Most čeká nedělní předkolo sledované české extraligy družstev proti celku RPM Spoje Praha. Extraliga je nejprestižnější českou soutěží družstev. Patří do ní obhájce loňského titulu TK Prostějov, TK Přerov, Sparta Praha, I. ČLTK Praha, kteří mají jistou účast v základních skupinách. A účastníci dvou zápasů předkola, vedle Mostu a pražského týmu buou hrát v Prostějově předkolo Spartak Jihlava s LTK Pardubice.

Český tenista Jiří Lehečka, odchovanec Jablonce, na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let v Miláně. I on se chystá na extraligu. | Foto: ČTK