Hlavní hvězdou závodu, která se postaví na start, bude česká nejúspěšnější triatlonistka Helena Karásková Erbenová (5násobná mistryně světa a dvojnásobná účastnice zimních olympijských her).

Závod je pátým a posledním dílem seriálu Tri Cup Adventure, takže se zde budou rozdávat poslední body do tohoto seriálu závodů v terénním triatlonu a duatlonu. Uvidíte tedy i atraktivní souboje a o celkové pořadí v tomto poháru.

Dospělé závodníky čekají atraktivní ale náročné tratě. Tratě dospělé závodníky zavedou do místních lesů, kde si užijí jak technické výjezdy, tak hravé sjezdy po trailech. Během závodu budou několikrát projíždět i probíhat Lyžařským areálem Břízky. Běžecké okruhy se budou odehrávat v blízkosti již zmíněného běžkařského areálu.

Závod je určen pro širokou veřejnost, a to i včetně dětských kategorií. Můžete tedy vyrazit na start celé rodina a zažít společně spoustu sportovních zážitků. Závod se koná pod záštitou primátora města Jablonce nad Nisou Jiřího Čeřovského.

Pozvánka pro milovníky pohybu, druhou říjnovou neděli (10. října) zvou pořadatelé zajímavé akce do podhůří Jizerských hor. V Jablonci nad Nisou, u místní přehrady, se uskuteční akce pro všechny příznivce běhu a cyklistiky. Závod v terénním duatlonu přináší jedinečnou kombinaci běhu a horského kola.

