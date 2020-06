Jak jste zakončili minulou sezónu? Ovlivnil ji také koronavirus?

Co se týká mužů, tak jsme byli možná jediná celostátní soutěž, která stačila svůj ročník ukončit. U mládežnických kategorií jsme museli jsme narychlo jednat o přerušení některých turnajů, které jsme pak ale museli zrušit úplně.

Byl jste s výsledkem této sezóny spokojený?

Myslím, že letošní rok dopadl vesměs úspěšně. Jsem hlavně hrozně rád, že jsme měli v mládežnických kategoriích schopné trenéry, kteří dokázali vést děti příkladným způsobem. I přesto, že nám prvotně u dětí nejde o výsledky, tak se nám především u mladších a starších žáků až překvapivě dobře dařilo uhrát vyrovnané zápasy s nejlepšími soupeři v okolí.

A jak si vedl tým mužů?

U mužů to bylo trochu složitější. Skládáme nový tým a plánujeme ho stavět na mladších hráčích než tomu bylo doposud. Bohužel i díky naší vizi se nám nepodařilo divizní soutěž udržet. Dobrou zprávou ale je, že jsme dostali nabídku divizi opět hrát. A já můžu slíbit už teď, že to tak na 99% bude.

A nová sezóna vám začala?

Jakmile bylo jasno, že trénovat můžeme, tak jsme se do toho pustili. Musím říct, že jsme se na to všichni těšili. Trávit takovou dobu v izolaci je pro hráče týmového sportu dost nepříjemné. Od začátku června už jsme dokonce začali s tradičním posunem kategorií. Nyní fungujeme v klasickém letním 2:1 režimu ve smyslu venkovních tréninků:halových tréninků.

S kolika týmy do nové sezóny vstoupíte a v jakých soutěžích budete bojovat?

Jsem rád, že se nám podařilo přihlásit o dva týmy víc než v minulém roce. První změnou bude přihlášení mužského B týmu a druhou založení druhého týmu starších žáků. Do roků budoucích si hlavně u dvou mládežnických týmů v kategorii hodně slibuji a doufám, že udržíme tento trend. Na druhou stranu nás mrzí stále malá účast u kategorií nejmenších. Kategorii přípravky, bohužel, už druhý rok neotevíráme. Jinak opět fungujeme ve všech kategoriích a opět otevíráme kategorii žen, které tu jsou už druhým rokem.

Chystáte nějaké novinky, posily nebo změny v klubu?

Čeká nás hned několik změn. Už od zimy testujeme nový klubový portál, který by dokázal zlepšit komunikaci v klubu na novou úroveň. Co se týče práce s trenéry a ostatními členy klubu chystáme

hned několik novinek. Připravuji interní semináře pro nové trenéry, které chci zaimplementovat do naší vize. Dále máme v plánu vylepšit komunikaci s rodiči pomocí vyššího počtu schůzek. A připravujeme také speciální tréninky pro talentovanou mládež a gólmanské tréninky. Právě u gólmanů, nás také poslední dobou tlačí bota. Zatím je všechno na dobré cestě a já doufám, že se nám podaří vše zrealizovat.

Máte dostatek hráčů?

U mužského týmu jsme na tom nyní poměrně dobře. Spousta kluků zůstává. Ale nevypadá to ani na nějaké větší příchody. Tohle je v kompetenci trenéra mužů, který si případné posily řeší sám. V naší lize ale hraje hned několik klubů v našem bezprostředním okolí, tak si myslím, že případné posílení kádru by bylo velmi náročné.

Jaký zájem o florbal je mezi mládeží? Chce sportovat?

Jak už jsem zmiňoval, tak nás nejvíce mrzí malá účast u nejmenších kategorií, které jsou pro nás klíčové k budoucímu fungování. Jinak se dá vždy říct, že hráčů není dostatek nikdy. Moc rádi uvítáme kohokoliv v naší florbalové rodině. Největší spokojenost ale panuje rozhodně u mladších a starších žáků, kde fungujeme v parádním počtu. Je vidět, že kluky florbal opravdu baví.

Máte dostatek trenérů?

Letošní sezóna pro nás bude poměrně složitá, protože to vypadá na odchod hned dvou až tří kvalitních trenérů a především skvělých osobností. Odcházejí ať už ze studijních důvodů nebo díky rodinným povinnostem. Stačil jsem už ale připravit určité alternativy, kterým věřím stejně jako těm odcházejícím.

A co rodiče, pomohou taky?

S rodiči nás čeká dost práce. Chtěli bychom je v budoucnu zapojit do trénování nejmladších ročníků. Už teď se nám ale daří zapojovat například i naše juniory. Myslím, že je pro ně z hlediska růstu dobré vidět florbal také z druhé stránky. Z toho mám velkou radost.

A jaká bude letní příprava?

V srpnu se poprvé v historii klubu pokusíme zapojit všechny mládežnické kategorie do letních soustředění či příměstských táborů. Pro kategorie mladší žáci až junioři (ročníky 2009 až 2002) máme připravené speciální soustředění v Jičíně, kde už jsme byli a máme na místní podmínky velmi dobré vzpomínky. Pro nejmenší připravujeme příměstský tábor tady v Jablonci. Zatím ale vše funguje v teoretické rovině, protože si nejsme jistí, zda se nám podaří letošní jubilejní ročník naplnit.

Na co se mohou těšit ti, kteří se rozhodnou hrát florbal ve vašem klubu?

Myslím, že i díky momentální popularitě florbalu mezi školáky je fajn si florbal zkusit i na nějaké vyšší

úrovni. Nové tváře v našem klubu čeká moderní přístup trenérů, skvělá parta kluků v každé kategorii a

rozhodně spoustu zábavy na hřišti i mimo něj. I přesto, že se začínáme rychle rozrůstat, tak se stále

snažíme držet rovinu rodinného klubu, kde si nikdo na nic nehraje a snaží se odvést to nejlepší jak pro

sebe, tak pro ostatní.