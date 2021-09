Výsledky: Absolutní vítěz: Štefan Krahulec, 2. Martin Malena 3. Ondřej Dynter, 4. Kamil Heide. Ženy: 1. Lucie Morávková, 2. Dagmar Šimková, 3. Věra Brožková, 4. Gabriela Stránská, 5. Ivana Schovancová. Soutěž na stojícího zajíce: 1. Dagmar Šimková, 2. Lucie Morávková, 3. Gabriela .Stránská. Aleš Stránský potvrdil, že na zajíce stříleli i muži, výsledky měli zahrnuté do celkových výsledků.

„Tak jsem si napsal sám sobě diplom a připravil si medaili za plný počet bodů. Trefil jsem se na zajíce třikrát,“ uvedl s úsměvem. Rozhodující střelecká soutěž byla disciplína vzduchovky, v té mohli střelci získat nejvíce bodů. „Byla to letos nejtěžší soutěž a také rozhodující, dá se v ní získat nejvíce bodu,“ řekl hlavní pořadatel. Ten už plánuje, že se určitě bude konat i další, sedmý ročník soutěže.

A co účastníky čekalo? Na malorážce značky Walter stříleli deset mířených a deset ran po zátěži, doplňkovou disciplínou byla střelba ze samopalu Škorpion, revolveru vzor Glock a Čezety 85. Na další střelnici stříleli ještě také tři rány na stojícího zajíce. Pořadatel Aleš Stránský byl také mezi soutěžícími a podal výborný výkon.

