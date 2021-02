Mistrovství světa v biatlonu ve slovinské Pokljuce se blíží ke konci. Závodníky čekají poslední starty. A nebude na nich chybět ani zlatá Markéta Davidová z Janova nad Nisou, která vybojovala medaili nejvyšší hodnoty. Její fanoušci jí budou držet palce i v sobotním a nedělním závodě.

Patří k nim také Karolína Pospíšilová, bývalá biatlonistka a blízká kamarádka: „S Makulou neboli Markétou Davidovou už se nějaký ten pátek známe. Když jsem v sedmi letech začala v běžeckém oddíle Ski Janov-Bedřichov lyžovat, byla tam právě Makula mojí úplně první kamarádkou. Pamatuji si, že se s se mnou jako první začala z holek bavit a vzala mě do party. Hned jsme si povahově sedly, ale to i s ostatními holkami. Naše přátelství pokračovalo v průběhu let i při biatlonu. Tam se naše kamarádství ještě víc prohloubilo,“ zavzpomínala na první setkání s Makulou její kamarádka. Úspěšnou biatlonistku charakterizuje velmi pozitivně. „Makula byla odjakživa velmi usměvavá, zábavná a hlavně tolerantní kamarádka. A taky velmi nadaná. Na jakýkoliv sport sáhla, ten jí šel, ať už to byly běžky, kolo nebo i lezení. Snad teda kromě těch míčových sportů. Pamatuji si, že, když jsme měli jako žáci nebo dorost trénink v janovské sokolovně ve stylu florbalu nebo něco s míčem, legrace kolem její „šikovnosti“ bylo hodně. Ale v dobrém, samozřejmě.“

Velký a opravdový talent se u Markéty začal projevovat, když dospěla do kategorie dorost/junior.

Karolína si dobře pamatuje, že byla spousta lidí, která říkala: „Jen počkej, za chvíli jí jenom talent nebude stačit.“ Makula se ale chytla příležitosti a k velkému talentu naložila pořádný kopec dřiny. A o pár let později tu máme mistryni světa. S holkama jí fandíme pořád. Nejen když se daří, ale držíme ji i ve chvílích, kdy to není zrovna růžové. Jsem na ni moc pyšná, těším se, až to na jaře, po skončení sezony, oslavíme,“ přeje si bývalá biatlonistka a kamarádka Markéty Karolína Pospíšilová.

Dobře ví, že i při velké sportovní vytíženosti si vždycky Makula udělá na svoje kamarády čas. „A toho si na ni neskutečně cením,“ zdůraznila Karolína.

KDY BUDEME FANDIT?

MS POKLJUKA:

sobota 20.2. štafety žen 4x6 km, v 11,45 h., muži v 15 hodin

neděle 21.2. závod s hromadným startem, 12,30 ženy, v 15,15 hodin muži