Jednatřicetiletý motocyklista bude startovat v kategorii Rally 2, když ho pořadatel nepřijal do kategorie motocyklistů bez asistence. V té skončil v minulém ročníku na druhém místě. Letos se chce ve své kategorii umístit co nejvýše a jak sám říká: "Na absolutní výsledek asi nepojedu." Takový výsledek zaznamenal v ročníku 2019, když dojel patnáctý.

V Saudské Arabii má Milan Engel v tuto chvíli po administrativní a technické přejímce a vrcholí poslední přípravy na ostrý sobotní, silvestrovský start.

"První dny na mém devátém Dakaru. Moc se těším na závod, ale bude to opravdu těžké … administrativni a technické přejímky už mám skoro za sebou a už 31.12. začínáme závod prologem. Děkuji moc všem fanouškům za to, že mi fandí," vzkazuje do Česka Engel.