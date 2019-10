Ještě v poločase, kdy GMM prohrávalo s Baníkem Chomutov 1:5, to vypadalo na blamáž, ale hned na startu druhé půle vytasil trenér Bláha svou největší zbraň a děly se věci. Domácí v powerplay zahájili velkou stíhací jízdu, kterou jedenáct sekund před koncem dotáhl do vítězného konce Tomáš Beníšek.

Starty utkání v letošní sezóně nejsou nejsilnější stránkou GMM, což se opět potvrdilo.

Hosté během úvodních tří minut dvakrát prchli do rychlého brejku a krutě trestali každou jabloneckou chybu. Domácí se k první povedené akci dostali až za stavu 0:2, kdy na rozdíl jedné branky snižoval Jan Mečíř. Jenže hráči GMM se z chyb v úvodu nedokázali poučit a Chomutovští dál navyšovali náskok. Z rychlých kontrů se v úvodním poločase prosadili ještě třikrát,. A tak po dvaceti minutách svítilo na tabuli hrozivé skóre 1:5.

Proto trenérský štáb Jablonce nijak neváhal a hned na startu druhé půle sáhl k powerplay. Trvalo to však nějakých pět minut, než pevná obrana Baníku povolila poprvé a Milan Mazánek snížil na 2:5.

Pak hosté doslova darovali branku Tomáši Beníškovi. Jeho pokus sice Klíma nezastavil, ale ztlumil ho natolik, že pro hráče na brankové čáře neměl být problém vykopnout míč daleko do bezpečí.

Jenže zkušený bek Micák nepochopitelně selhal a nechal si balón projet až do sítě. Právě Beníškova kuriózní trefa hosty nalomila. Hned po pár vteřinách vymetl šibenici chomutovské brány Haunold a čtvrtou trefou Jablonce za minutu a půl srovnal Tomáš Mazánek. Baník však na rychlé vyrovnání odpověděl brankou na 6:5, a tak muselo GMM opět dotahovat.

Powerplay hráli dál

Chomutov si užíval vedení necelou minutu, když domácí opět udeřili z powerplay. Jan Mečíř sice pohledný ťukes nezakončil nijak přesvědčivě, nicméně míč o pár centimetrů skončil za brankovou čárou.

Jablonec pokračoval v powerplay i za vyrovnaného stavu a to se i jednou vymstilo, když hostující Vlach poslal hosty naposledy do vedení. Potom už opět úřadovali Jablonečtí. Tomáš Beníšek nejprve tvrdým volejem srovnal a poté po skvělé práci Milana Mazánka skóroval také sváteční střelec Josef Hypius.

Jenže to zdaleka nebyl konec. Jabloneckou euforii utlumil vyrovnávací trefou chomutovský Gedeon a zápas spěl k remíze. Pak se ale koncovka duelu zvrhla. Tvrdý zákrok na Petra Mečíře se vydal, alespoň verbálně, mstít jeho bratr Jan, na což reagoval hostující gólman Klíma.

Oba aktéři viděli žlutou, jenže tím to pro Klímu neskončilo. Protože už se v jeho případě žlutilo podruhé, musel do sprch. Jeho tým tak dohrával se třemi hráči v poli a do brány musel kapitán Petr Nový.

Trenér Bláha nikterak neváhal, odvolal gólmana Jiráka a poslal do hry pětici vyvolených. Těm se přesilovka pět na tři moc nedařila. (db)