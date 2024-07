Jablonecký závodník se v kontaktním úvodu svého rozběhu na 800 metrů zařadil na třetí místo, které se mu po většinu trati dařilo držet. Ale 150 metrů před cílem se před něj dostal Izraelec Yair Solnik, nakonec mu však v cílové rovince atak oplatil a třetí místo v čase 1:54.19 znamenalo přímý postup do semifinále.

V něm Richard opět startoval v osmé dráze, kde se mu už závod tolik nevyvedl po taktické stránce. Celý ho běžel v druhé dráze. Vynaložené síly mu pak chyběly ve finiši a doběhl sedmý v čase 1:55.11.

„I přesto celkové 21. místo v konkurenci 48 běžců Evropy považujeme za velký úspěch při jeho první velké mezinárodní akci," zdůraznil spokojený trenér.

Richarde, jaké pro vás bylo mistrovství Evropy osmnáctiletých?

Byl to neskutečný zážitek a opravdu velká zkušenost. Bylo to všechno posunuté úplně na jinou úroveň, než na jakou jsem zvyklý z Česka. Celé zajištění jak od svazu, tak od evropské atletiky, jak to tam celé už bylo bezvadně připravené, mě příjemně překvapilo. Zpočátku jsem byl trošku zmatený, ale díky tomu, že to bylo na Slovensku, tak jsem si se všemi brzy porozuměl a brzy jsem věděl, co a jak.

V čem to bylo odlišné od vašich dosavadních závodů?

Jak v organizaci, tak ve výkonech. Sešli se tam úplně všichni ti nejlepší, a právě v tom to bylo něco úplně jiného.

Jak se vám závodilo?

Rozběh se mi běžel skvěle, ten byl rychlý. Zvládl jsem ho dobře takticky, vůbec jsem neměl pocit, že by ti kluci mohli být asi o tři vteřiny rychlejší, než když mají osobáky. Ale pak v semifinále mi to nějak vůbec nesedlo. Běželo se mi fakt špatně. Nevyšlo to úplně tak, jak jsem si představoval.

Čím to bylo, že se druhý běh nepovedl?

Zvolil jsem pro závod špatnou taktiku. Hloupě jsem do toho šel, když jsem tam neměl jít a nebyl jsem tam, kde jsem být měl.

Jaká byla konkurence?

Rozběhy a semifinále jsem běžel s britským závodníkem, který to pak celé vyhrál. Toho jsem tam sledoval hodně. A jinak další závodní obsazení bylo nabité. Bylo tam asi pět kluků pod 1:50, a to už je prostě kvalita. Určitě to pro mne byla výborná zkušenost. A i když to teď nebyla medaile, bude určitě příště.

Jaký máte další atletický plán?

Aktuálně jsem na soustředění v Harrachově, abych se připravil na druhou část sezony, na týmové soutěže, na ligu a na juniorská družstva. Chtěl bych na dalších závodech udělat zase nějaký dobrý výsledek. V Harrachově se bude hlavně hodně běhat, spíš dlouhé, pomalejší běhání.