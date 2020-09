VOJTA GALLO

V Jizerských horách, v Horním Maxově, se konal triatlon pořádaný Martinem Vopěnkou. Účastníci soutěžili ve třech disciplínách. Čekaly je plavání, běh a cyklistika.

Počasí bylo na vyčerpávající triatlon vynikající. Všichni účastníci závodu se do toho opřeli a bojovali do poslední kapky. Po celou dobu závodu nechybělo ani kvalitní občerstvení. Tento fantastický triatlon se koná už přes 15 let a organizace se točí mezi každým účastníkem. Tentokrát se konal u Vopěnků a příští rok se pořádání ujme zase někdo jiný.