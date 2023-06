Jablonecký automobilový závodník Libor Milota zažil úspěšnou premiéru v prestižním seriálu pro vozy třídy GT3 International GT Open. V obou víkendových závodech na maďarském Hungaroringu totiž dokázal potrápit své soupeře ve třídě AM a dokonce byl zapojen do bitvy o stupně vítězů.

Libor Milotae | Foto: Foto: International GT Open

Jablonecký závodník držel krok se světovou konkurencí. Milota bojoval v International GT Open o bronz ve třídě,



"Jsem nesmírně spokojen. Potvrdilo se totiž, v co jsem doufal - ve třídě AM jsme schopni bojovat o stupně vítězů. Věřím, že kdybychom nemělik tolik smůly na začátku víekndu, tak bychom mohli v neděli začínat tam, kde jsme skončili. Byla to pro nás ohromná zkušenost a také ohromná motivace pokračovat v tom, co děláme. Podle mě jsme totiž dokázali, že to děláme dobře. Soupeři o nás nyní zcela regulérně vědí. Hodnotím to pozitivně," neskrýval Milota své nadšení.

Při premiéře v International GT Open, které patří mezi nejprestižnější šampionáty pro vozy třídy GT3, bojoval Milota o co nejlepší výsledek ve třídě AM. V ní proti němu stálo celkem 10 vozů. Cílem jezdce stáje Mirage Motorsport bylo před víkendem umístit se v první polovině tohoto hodnocení. To se mu v sobotním závodě sice nepodařilo, ukázal však, že podobný výsledek je v jeho silách.

Milota totiž kroužil po dráze jako pátý a 18 minut před koncem stahoval dvojici vozů jedoucích před ním o sekundu a půl na kolo. Zdálo se, že by mohl v závěru závodu zabojovat o stupně vítězů. To se ale nakonec nestalo. Milota totiž musel svůj Mercedes AMG GT3 nakonec odstavit.

"Prasklo nám spodní rameno kola," vysvětloval příčinu svého odstoupení.

Šlo o podobnou závadu, která Milotu vyřadila už před měsícem z vytrvalostního závodu ESET Cupu na Red Bull Ringu. Tehdy nevydrželo horní rameno. U stáje Mirage Motorsport se proto rozhodli před nedělním závodem vyměnit všechna ramena, aby se snížilo riziko, že se bude podobný problém opakovat.

V nedělním závodě už technika vydržela až do cíle a Milota toho řádně využil. I tentokrát byl totiž zapojen do bitvy o třetí místo. K němu byl navíc mnohem blíže než v sobotu. Usiloval o něj až do závěrečných metrů.

Ještě v posledním kole se Milota nacházel těsně za vozem Ferrari stáje AF Corse, za jehož volantem se během závodu střídali Američané Jean-Claude Saada a Conrad Grunewald. Tři zatáčky před koncem se odhodlal k útoku a na okamžik se na bronzovou příčku skutečně dostal. Poté ale došlo mezi ním a Ferrari k lehkému kontaktu, po kterém se před oba vozy dostal Rakušan Philipp Baron. To znamenalo pro českého jezdce pád na pátou pozici. V poslední zatáčce se sice s pomocí dalšího kontaktu posunul na čtvrtou pozici před vůz stáje AF Corse a na tomto místě projel i cílem, nakonec ale byl přece jen klasifikován jako pátý.

"Za ty dva kontakty jsme dostali dvě pětisekundové penalizace. Komisaři pro nás sice měli pochopení, nemohli to ale nechat bez povšimnutí. V posledních zatáčkách zkrátka probíhal boj tří vozů o pódium, tím pádem to nešlo jinak. Jsem rád, že jsem to alespoň zkusil," nelitoval Milota svého počínání.

Po skončení závodního víkendu byl Milota vděčný celému svému týmu za práci, kterou během podniku odvedl. Parta složená ze šéfinženýra Erika Janiše, technického ředitele Petra Hadaščoka, manažera stáje Jiřího Procházky a z mechaniků Davida Schoře, Romana Zimčíka a Marka Borovičky zazářila během obou dnů zejména při zastávkách v boxech.

"Ve druhém závodě jsme měli suverénně nejrychlejší zastávku ze všech. Minimální časový limit pro zastávku v boxech je sice v International GT Open vlastně nepodstatný, protože když tankujete a přezouváte, tak ho stejně vždy překročíte. My ho ale překročili jenom o tři desetiny. Podle mě kluci předvedli v obou závodech neskutečné zastávky. Přemýšlejí u toho a zvládají to skvěle. Jsem na ně pyšný," vysekl Milota poklonu svým parťákům.

Ocenil i svou rodinu: "Děkuji své ženě Zuzce i svým dětem, že mě v tom všem podporují. Má to pro mě obrovskou hodnotu," dodává.

Nyní se Milotova pozornost přesune zpět ke středoevropskému šampionátu ESET Cup, kde letos obhajuje titul celkového vítěze. Po první polovině sezony se nachází na druhém místě v průběžném pořadí sprintových závodů třídy GT3 a současně na třetí příčce ve vytrvalosti tohoto hodnocení. Druhou polovinu ročníku 2023 odstartuje o víkendu 5.-6. srpna podnik v Mostě.