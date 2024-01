Probíhalo všechno hladce?

Starosti určitě předcházely. Disciplína překážky mužů se nenaplnila tak, jak jsme plánovali, protože dva nejlepší závodníci Štěpán Schubert a Petr Svoboda jsou oba v těchto dnech na antibiotikách. Takže to nevyšlo, jak jsme plánovali. Ale jinak všechny disciplíny dopadly velmi dobře, nastoupila v nich silná konkurence. Padl i český rekord v běhu na šedesát metrů žen. A to je dostatečně velký úspěch.

Jaká byla divácká kulisa?

Diváci vytvořili závodníkům hezkou kulisu. Máme pro tyto akce v Jablonci krásnou halu, dobře postavenou na takové sprintérské mítinky, diváci se sem rádi vracejí.

A jak v silné konkurenci uspěli jablonečtí atleti?

Nepředpokládali jsme, že by v bronzových disciplínách mohli naši závodníci ohrozit vítěze nebo top tři. Ale závodili dobře, dostali se i dál, než jsme očekávali. Potěšilo mě, jaké podali výkony.

Které disciplíně jste nejvíce fandil vy?

Moje oblíbená disciplína je tyčka. A ta v programu nebyla. Líbí se mi disciplíny, ve kterých jsou k vidění nejhezčí souboje. A dnes to určitě bylo šedesát metrů žen, tam to bylo už od kvalifikace zajímavé. A samozřejmě tuto disciplínu pak završilo finále.

Ani letos nechyběly v programu závody prvňáčků?

Ano, opět jsme uspořádali v předchozích dnech závody žáků prvních tříd ze škol Jablonecka. A ti nejlepší startovali v hlavním programu. Jejich běh byl velmi sledovaný, protože přišli fandit rodiče i kamarádi. Všichni si užili jak tento závod, tak atmosféru Jablonecké haly. Prvňáčky jsme hned po doběhnutí do cíle odměnili.

Proč v programu nebyly skok vysoký nebo tyčka?

Tyto disciplíny bychom mohli v Jablonci zařadit bez problémů. Ale při plánování mítinku musíme také zvážit, zda jsme schopni naplnit disciplínu na dostatečné úrovni. A protože jak výšku, tak tyčku bývá historicky náročné obsadit kvalitními závodníky, tak jsme se pro ně nerozhodli. To byl hlavní důvod. A výška by nám navíc narušila časový harmonogram, jelikož není v jablonecké hale možné dělat zároveň sprinty a tyčku. A právě tyčka je problematická dobou trvání disciplíny. A když chceme, aby se hlavní část mítinku vešla do tří hodin, tak je tato disciplína velmi náročná.

Co čeká pořadatele po skončení akce?

My si určitě oddychneme, uklidíme a sejdeme se, abychom vyhodnotili průběh mítinku, co fungovalo, co ne a jestli do budoucna zůstaneme u stejného způsobu organizace, jako tomu bylo poslední dva roky nebo zda něco změníme.

Na co se mohou příznivci atletiky těšit v Jablonci dál?

Až do konce února je mohu pozvat na každý víkend. Příští týden pořádáme krajské přebory vícebojů a další závody pak následují. Tím, že Jablonec má jednu ze čtyř hal v republice, další dvě jsou v Praze a čtvrtá v Ostravě, tak je ta naše hodně vytížená. Konají se tady skoro všechny halové akce pro Liberecký kraj, ale také akce Hradeckého a Ústeckého kraje. Často na těch akcích startují i sportovci z Polska. Následující závody nebudou už ale tak organizačně náročné jako Jablonecká hala.

Kolik závodníků se mítinku zúčastnilo a kterému cesta do Jablonce trvala nejdéle?

Na Jablonecké hale letos startovalo 180 závodníků a jako exotické účastníky bych označil závodníky z Egypta. Ale zastoupeny byly další evropské země.