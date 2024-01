Mezinárodní atletický mítink Jablonecká hala 2024, který se koná v sobotu 20.ledna ve sportovní hale na Střelnici, má opět svoji prioritu. Tento mítink zahajuje celou halovou atletickou sezonu. Proto dosažené výsledky budou v řadě disciplín nejlepšími světovými výkony roku. Mítink je zařazený do kategorie bronzového mítinku světové halové termínové listiny.

Jablonecká hala | Foto: Václav Novotný

Do programu je zařazeno devět disciplín z toho jsou tři bronzové kategorie. Je přihlášeno 170 závodníků ze třinácti států Evropy a světa. V předprogramu, který začíná ve 14 hodin proběhnou překážkové běhy mládeže, kvalifikace v bězích mužů a žen na 60 m a finále skoku dalekého žen, které začíná ve tři hodiny odpoledne.

Jablonecká hala opět přivítá hvězdy atletiky z domova i ze zahraničí

Slavnostního zahájení v 16,40 hodin se zúčastní hejtman Libereckého kraje Martin Půta, primátor města Jablonec nad Nisou Miloš Vele a předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník. První bronzovou disciplínou v 16,55 je vrh koulí mužů. Ta má velmi kvalitní účast. Našemu nejlepšímu medailistovi z HME bude soupeřem Michal Haratyk z Polska s osobním rekordem 22,32 a další dva vrhači Hamza Mohamed Magdi z Egypta a Toader Andei Rajes s Rumunska s výkony přes 21 metrů.

Druhou bronzovou disciplínou je běh mužů na 60 metrů. Organizátorům mítinku se podařilo zajistit mistra světa z roku 2016 Richarda Kiltyho, který drží rekord mítinku 6.50 a jeho soupeřem bude vítěz minulého ročníku Kayhan Özer z Turecka, který umí 6.58 a irský reprezentant Olatunde Israel má zaběhnuto 6.57. "Uvidíme, jak se povede našim reprezentantům Janu Velebovi, ten je tváří celého mítinku, Zdeňku Stromšíkovi a Stanislavu Jírovi.

V běhu na 60 m žen, která je další bronzovou disciplínou je hlavní favoritkou irská závodnice Scott Molly 7.19. Její kolegyně Leahy Sarah zvítězila v minulém ročníku. O další umístění svedou boj nejlepší naše Karolína Maňasová spolu s nejrychlejší slovenkou Monikou Weigertovou.

Kdo bude nejrychlejším prvňákem a prvňačkou? Ukáže se na Jablonecké hale

Ve skoku dalekém bude mít Radek Juška konkurenci v Nazimu Babaevovi z Azerbajžánu, který má skočeno rovných osm metrů a reprezentantem Polska Mateuszem Jopkem.

V běhu na 60 m překážek se představí domácí Štěpán Schubert, velkým soupeřem mu bude Patryk Kamionek spolu s Maceijem Babulou z Polska. V soutěži žen je velkou favoritkou Karin Strametz z Rakouska a Marika Malewska z Polska.

"Dobré umístění by měly vybojovat také naše nejlepší překážkářky Tereza Elena Šínová spolu s Helenou Jiranovou. Nedílnou součástí mítinku je také závod na 50 m o nejrychlejšího prvňáka a prvňačku jabloneckých škol. Finálový závod proběhne po finálových bězích mužů a žen 60 metrů. Patronem tohoto závodu je televize RTM plus. Závěr mítinku bude patři Zlatému běhu na 100 m mužů a žen, který lze zaběhnou pouze v několika málo halách světa. Vítězové obdrží zlaté cihličky od jablonecké firmy Soliter. Letos bude také poprvé zařazený běh veteránů," doplnil další informace předseda oddílu atletiky TJ LIAZ Dušan Molitoris, který také zdůranil, že mítink by se nemohl konat bez finanční podpory Libereckého kraje, města Jablonec a také podpory světové rekordmanky Heleny Fibingerové, jejíž světový rekord dosažený téměř na stejný den trvá neuvěřitelných 47 let.