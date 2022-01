Mezi ně patří stříbrný výškař Dan Bárta, který startoval v dresu TJ Dukla Praha, ke svému výkonu řekl: „Na to, jak jsem se cítil poslední dva týdny, se mi závodilo skvěle. Nečekal jsem, že mi to může takhle vylítnout. Jsem spokojený. Halový rekord mám 545, ten tam dnes skoro zůstal. Skočil jsem 535. Venkovní mám 552, tak uvidíme, jak to bude dál. Na ten je ještě čas. Start v Jablonci jsem nemohl odmítnout, protože skáču vlastně doma. Vrchol sezóny mám až začátkem března. Pokračuji v přípravě dál, a ta směřuje právě k vrcholu sezóny. S výsledkem na Jablonecké hale jsem určitě spokojený. Škoda té výšky 545, dva pokusy byly nádherné. Trenér mi říkal, že mi ani na ně tak nevěřil. Ale já jsem hodně spokojený,“ uvedl Bárta po skončení svého závodu. V plánu teď má další závod, chystá se na pražské přebory ve Stromovce.

Do Jablonce se také rád vrací člen USK Praha, mistr světa ve vrhu koulí, Tomáš Staněk. Ani letos nenašel na Střelnici přemožitele a stal se vítězem ve své disciplíně: „Příprava se mi vyvedla hlavně ve zdraví, a tak vlastně nadmíru dobře. Absolvoval jsem všechno, co jsem mohl. Je teprve začátek sezóny, ale nějakou fazónu mám. Výkon dneska byl navíc pokus z dlaně, tak to musím brát. Dnešních 21,18 metrů je na začátek sezóny dobrý. Do Jablonce jsem se moc těšil. Hala je tady úzká, není tolik diváků, ale ti to tady mají hezky naservírované, na závodníky dobře vidí. Je to takový komorní závod, jen několik disciplín a prima atmosféra.“Nejlepšího vrhače čekají další tři závody. Plánuje start v Kladně, Nehvizdech a Ostravě. První letošní zahraniční start absolvuje v polské Lodži. A chce tam podat co nejlepší výkon, i když, jak řekl, ani jemu se covid nevyhnul. „Snažím se zmátořit, protože jsem musel být pět dní doma. A to se trochu podepsalo na koordinaci. V Jablonci jsem už navázal na tréninky před covidem. A věřím, že teď půjde výkon jen nahoru.“ Jeho cílem je ve zdraví absolvovat halovou sezónu a dál patřit ke špičce nejen české, ale hlavně světové atletiky.

Michaela Kučerová z USK Praha startovala ve skoku do dálky. A vyhrála. Na Jablonecké hale se jí dařilo. „Cítila jsem se dobře, ale věděla jsem, že dělám hodně chyb. Od toho se pak odvíjel i celkový výkon 6,08 metrů. Jsem s ním spokojená, ale s dnešní mojí technikou ne. Na závody do Jablonce jsem se těšila. Trénovala jsem teď v hale a člověk je pak na halové závody natěšený. Příprava je dlouhodobá. Začínám trénovat od září a po Vánocích se už moc těším, že začnu závodit. Teď se chystám na začátku února na přebory Prahy. Možná se ještě představím v Ostravě, to se ještě s trenérkou domluvíme,“ uvedla k Jablonecké hale a dalším plánům úspěšná skokanka. A jak si užije vítězka disciplíny vítězství a třeba chvíle relaxu? „Většinou si dám dobrou večeři, strávím čas s přítelem a užiju si volno, než další den zase půjdu do práce.“

Markéta Štolová s časem 8,25 si v Jablonci vybojovala třetí místo v běhu 60 překážek. „Byl to můj první letošní závod. Výkon mohl být o něco lepší. Zatím je to takové nevyběhané. Věřím, že v dalších závodech to bude lepší. Strávila jsem dva týdny na Kanárských ostrovech, kde jsem absolvovala kvalitní přípravu a doufám, že mám co prodat.“Markéta se už těší na další starty, hlavně na Indoor Gala, a to proto, že se na něm schází silná konkurence. „Věřím, že svůj čas tam určitě stáhnu. Určitě bude o co stát. Chtěla bych si potvrdit už můj splněný limit na mistrovství světa a ještě k tomu si vytvořit svůj osobní rekord,“ má jasno.

Výsledky Jablonecké haly 2022 najdete na www.atletika.cz.