Jakub Bakeš, úspěšný kick boxer, člen jabloneckého týmu Iron Fighters a také reprezentant České republiky, se musel smířit s tím, že závody, na které se připravoval, se nekonaly. A že trénovat teď nemůže naplno, jak je zvyklý. Jakub to ale nevzdal. Jede dál.



Jak trénujete, když jsou tělocvičny stále zavřené?

S mým parťákem chodíme boxovat a běhat do přírody. Taky sílu děláme venku, běžíme k přehradě, najdeme si místo, kde jsou pokácené stromy a s nimi se taháme a tak nahrazujeme posilování. Běhat venku se dá taky na mnoho způsobů, úseky, dlouhé běhy, rychlosti. Ve dvou se teď připravujeme jen venku, v roušce i boxujeme.



Za jaký tým zápasíte?

Jsem loajální, stále v závodním týmu Iron Fighters a zatím jsem stále i v reprezentačním týmu.



Jak se vám trénuje, když jsou závody zrušené, je k tomu potřeba hodně pevné vůle?

Pro někoho to může být hodně těžké. Mně to nevadí. I když nám všechny zápasy zrušili, trénuju dál. Baví mě trénovat, baví mě ta cesta, to jít stále dopředu. Ale věřím, že spoustě lidí chybí motivace. Uvidíme, až začnou zase tréninky, jak to bude znát. Někomu se trénuje špatně, když nemá důvod. Pro mne jsou taky právě závody tím největším důvodem.



A teď už by se možná nějaký závod mohl uskutečnit.

Možná nám povolí Světový pohár v Praze. Jsou do něj už také přihlášení zahraniční závodníci. Takže budeme asi muset absolvovat vstupní test na covit a být jen na hotelu, když nebudeme mít zápas a nebudeme v ringu.



Kdy jste naposled zápasil?

Měl jsem zápas v červnu. Bylo to Mistrovství republiky. Bylo to také po dlouhé jarní corona krizi, kdy jsme nemohli trénovat. A bylo vidět, že každý se s tou pauzou vyrovnal jinak. V ringu jsme byli všichni po pořádně dlouhé době. Ale někdo má prostě válečnictví v sobě a je mu úplně jedno po jaké době zápasí.



Co vyhovuje vám?

Já takové dlouhé pauzy nemám rád. Mně vyhovuje, když jsem pořád v tempu. Raději jsem stále v zápřahu a jsem rád, když mám každý měsíc nějaké závody.



Jak jste na Mistrovství republiky v červnu dopadl?

Měl jsem čtyři zápasy, šel jsem dvě kategorie, jednu ve full kontaktu, to znamená, že se kope od pasu nahoru. Šel jsem o váhu výš, mínus devadesát jedna, to znamená, že se kluci nepřevažovali, udělali váhu, najedli se a já šel s chlapama staršíma, ale hlavně těžšíma. Já jsem šel osm šestku, K jedna. První den jsem měl dva zápasy. V nich jsem se dost vysílil. Pral jsem se s takovými medvídky a ti mi dali zabrat. Ale oba zápasy jsem vyhrál a obhájil tak titul mistra republiky ve fullcontact. A druhý den jsem šel ráno další zápas. Ten jsem vyhrál. Postoupil jsem do finále v mojí disciplíně K1 v osm šestce. Ale po třech zápasech už jsem byl utahanej. V galavečeru jsem šel se stejně mladým klukem, jako jsem já. Ale on asi nebyl tak utahanej. Proto mě o kousek porazil.



Ten zápas byl ale ještě něčím hodně zajímavý.

Ano, to byl. Oba dva jsme byli počítaní naráz. To se hned tak nestává, vlastně ani nevím, jestli se to někdy už v Česku vůbec stalo. Oba dva jsme se totiž trefili úderem a oba jsme šli najednou do kolen. A rozhodčí nás musel počítat oba najednou. A právě to se stává nestává v ringu tak často.



A kdo z vás byl rychlejší?

Soupeř se, bohužel, zvedl o něco rychleji. Byl víc v pohodě, spíše se lekl. Já byl trochu víc otřesenej. A dobojoval jsem. Ale vstal jsem taky, já vždycky vstanu.



Připravujete se na Světový pohár, studujete a chodíte do práce, jak to stíháte?

Když jsem dokončil zdravotní školu, začal jsem hned studovat Vyšší odbornou školu zdravotnickou. Jsem už ve třetím ročníku a mám před závěrečnými zkouškami. Píšu absolventskou práci. Teď pracuju jako praktická sestra v nemocnici a studuju obor všeobecná sestra.



Pracujete v nemocnici. Jak je to v této situaci náročné?

V nemocnici jsem pracoval už na jaře, od dubna do srpna. V září jsem šel do školy, dozvěděl jsem se, jak bude probíhat studium a kdy mám odevzdat práci. A hned jsme šli do nemocnice na praxi. Já jsem se zase vrátil na interní jip v jablonecké nemocnici, kde jsem byl už na jaře. Práce je dost. Všichni tam sloužíme, jak šrouby.



Jak se chráníte proti nákaze? Vzhledem k blížícímu se zápasu by to nebylo příjemné.

Já jsem silný jedinec, mne se to ještě nedotklo. Doufám, že to tak vydrží. Ochranné pomůcky v nemocnici máme, takže to je bez problémů. Ale ono to asi vyjde nastejno, nakazit se můžeme i v obchodě a všude jinde.



Máte taky čas na odpočinek?

Jen občas. Mám prima přítelkyni, která mě podporuje, když je čas, jdeme se alespoň projít, když se zatím nedá nic jiného dělat. Jinak spím, jím, trénuju a chodím do práce.



Nemáte chuť to změnit?

Určitě ne. Mne to takhle baví. Pomůžu lidem. Pak si zatrénuju a při tréninku vytáhnu ze svýho těla maximum. Najím se a