Kateřina Dušková je úspěšnou sportovkyní TJ Sokol Plavy – Cyklo Benda. Na svém kontě má už několik významných sportovních úspěchů. Je mistryní ČR horských kol v závodě štafet XCO, dojela na 4. místě na mistrovství ČR horských kol v individuálním závodě XCO. A patří jí stejné místo v celkovém pořadí Českého poháru horských kol. A chlubit se může i titulem celkové vítězky Škoda Tomket Pražského MTB poháru 2020. Jak se mladá slečna dostala ke sportu a co pro ni znamená?

Proč zrovna kolo a lyže?

Původně jsem se k lyžování dostala díky biatlonu, který jsem chtěla dělat, ale v posledních letech mě přestal lákat. Sportu se celkově věnuji od malička, s lyžováním jsem začala „až“ ve čtvrté třídě. S rodinou jsme jako malí jezdili na kole a začalo mě to bavit. S lyžováním se to má tak, jak jsem už zmínila záležitost s biatlonem.

Lze sport skloubit se školou?

Zatím se oba sporty dají skloubit se školou dobře. Je samozřejmostí, že to jde o něco hůře než třeba před rokem, či dvěma. Zároveň si jsem vědoma toho, že čím starší budu, tím to bude horší. Jen v tomto školním roce jsem ve škole měla třikrát týdně odpolední vyučování do půl čtvrté. Kvůli tréninkům jsem na poslední hodiny často nechodila.

Vzpomínáte na první závod?

Jen matně si vybavuji svůj první závod na kolech, který se jel v Liberci, ve Vesci. Jednalo se o závod Kola pro život z roku 2011. Na svém holčičím růžovém kole s kytičkami jsem obsadila úžasné třetí místo mezi děvčaty, která byla se závoděním dávno seznámená.

A jaký byl nejlepší závod?

Kdybych měla brát můj za mě nejlepší úspěch v obou sportech, tak bych se přiklonila k tomu z ledna minulého roku, kdy jsem se zúčastnila Olympiády dětí a mládeže v lyžování. Ze dvou individuálních závodů jsem oba vyhrála, a navíc se k mému úspěchu připočítalo zlato ze štafety. Kdybych se měla poohlédnout na můj nejlepší výkon v cyklistice, bylo by to první místo na Českém poháru v Novém Městě na Moravě v roce 2018.

Není cyklistika, kterou děláte pro děvčata náročná?

Ano, to určitě je. Já sama se do některých technicky náročných pasáží raději nepouštím, hlava mě na ně nepustí. I kvůli náročnosti tohoto sportu si myslím, že se v budoucnosti přikloním spíše k lyžování.

Jaký máte režim tréninků?

V zimě jezdím pouze na lyžích a s cyklistikou začínám v polovině až ke konci března. Vždy na začátku sezóny se snažím najezdit objem a pak v průběhu sezóny přecházím do rychlosti. V týdnu se snažím mít alespoň dva dny volna.

Kterému z vašich sportů jednou dáte přednost?

Zatím mě oba sporty baví a chtěla bych se jim věnovat i do budoucna. Bohužel vím, že za pár let si budu nejspíše vybrat mezi cyklistikou a lyžováním. Doufám, že se mi tyto sporty povede rozvinout na vyšší úroveň.

Jak trávíte zbylý volný čas?

Ráda se věnuji kreslení nebo taky pečení.

Čekají vás nějaké závody?

V nejbližší době ne. Celou letošní sezónu na lyžích jsem však doufala, že se alespoň nějaké uskuteční, ale to se bohužel nestalo. Pokud tedy nepočítám týmové závody.

Máte svůj sportovní vzor?

Když jsem byla menší, tak byla vždy můj vzor Tiril Eckhoff. Dále jsem také vzhlížela ke Gabriele Soukalové. Teď nemám nějaký velký vzor, ale „inspirují“ mě sportovci na světové špičce.

Jak ovlivnila současná opatření váš sportovní režim?

Když pandemie začala, tak nám bohužel zrušili závody v obou sportech. V cyklistice nám naštěstí závody nahradili v létě. V lyžování už to bylo horší, jelikož poslední závody na větší úrovni jsme měli již před rokem. Částečně se mi i narušil tréninkový plán, jako například tuto zimu. Z podzimního „pevného plánu“, ve kterém jsem měla tréninky v pondělí, úterý, ve středu, v pátek a jeden den z víkendu (většinou spíše sobota), trochu sešlo a tréninky nebyly pevně a skoro každý týden se měnily.