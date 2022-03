Zlato pro jablonecké

Barbora Hůlková zvítězila v běhu na 60 m časem 7.80 a druhé vítězství přidala v trojskoku v osobním rekordu 11,54. Třetí zlato vybojovala Františka Rappová ve skoku dalekém výkonem 548 cm. V kategorii mužů se stal dvojnásobným přeborníkem Jan Lechner ve skoku dalekém výkonem 648 cm a v trojskoku skočil 14,12. Další titul vybojoval Martin Mikula ve skoku o tyči v osobním rekordu 452 cm. Vojtěch Tadeáš Hacuš ve skoku vysokém zvítězil výkonem 192 cm, Richard Hübner vyhrál běh na 400 m časem 53.99 a devátou medaili vybojovala štafeta na 4x150 m časem 1:11.88 ve složení Holouš, Horna, Rýdl, Vávra. „Raritou těchto závodů byl start libanonské závodnice Azizy Sbaity v běhu na 60 m ta nejprve zaběhla v rozběhu 7.63 a ve druhém běhu se zlepšila na 7.56,“ dodal Dušan Molitoris.

Dívkám se dařilo víc

Další krajské přebory se konaly v jablonecké hale, tentokrát pro nejmladší žactvo. Dařilo se děvčatům TJ LIAZ, vyhrály obě kategorie. Výsledky žákyň v kategorii 8-9 let: 1.Magdalena Hujerová vyhrála dvě disciplíny dálku 334 cm, míč 6,30 a druhá byla v běhu na 50 m 8.65 celkem to znamenalo 770 bodů. Šestá skončila Selma Svobodová 525 bodů a sedmá Marie Gutknechtová 521 bodů. Štafeta 4x150 m zvítězila ve složení /Devine, Gutknechtová, Hujerová, Svobodová/ časem 1:48.04.

Kategorie 10-11 let: 1.Lucie Honců vyhrála dálku 412 cm a celkem vybojovala 1218 bodů, druhé místo obsadila Natálie Pivrncová , která zvítězila v běhu na 50 m 7.85 a trojboji získala 1177 bodů. Páté místo obsadila Laura Dvorská ziskem 931 bodů, šestá skončila Elen Sůvová 922 bodů a osmá byla Michaela Krahulcová 849 bodů. V běhu na 4x150 m zvítězily žákyně LIAZU ve složení /Honců, Krahulcová, Pivrncová, Sůvová/ časem 1:38.21. Výsledky žáků 8-9 let: čtvrtý Matěj Dvořák celkem 347 bodů, šestý Jakub Jelínek 307 bodů, štafeta 4x150 m druhá ve složení/Bártl, Dvořák, Jelínek, Chupek/ 1:53.64. V kategorii 10-11 let : osmé místo Jakub Zikl 639 bodů, štafeta 4x150 m druhé místo 1:38.24 běžela ve složení /Matěcha, Ryneš, Šifta, Zikl/.