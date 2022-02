Na start Mistrovství republiky ve sprintu se potkaly desítky musherů se svými miláčky.Jedním z nich byl také Michal Katzer z Prahy, který před startem závodu uvedl: „V Zásadě už jsem závodil. Přijel jsem proto, že je tady hezky. Loni jsme byli třetí, letos uvidíme. Jedeme sprint na 8 kilometrů.“Se závodem psích spřežení si většinou diváci spojují plemeno husky, chlupáči s modrýma očima, kterým zima nevadí. Michal se do závodu chystal s jiným, krátkosrstým a velice živým plemenem. „Jedná se o norské plemeno, evropský saňový pes, chrt vyšlechtěný s ohařem. Typické jsou pro ně také modré oči. Jsou to ale „voříšci“, máme rodokmen, ale není to uznané plemeno. Jsou to nejrychlejší psi v tahu.“ A to, že mají energie na rozdávání, potvrdila smečka i ve výběhu, kde se proháněla a nemohla se dočkat startu.Michal Katzer se musherskému sportu věnuje sedm let. Dostal se k němu díky kamarádovi. „To si pořídíte jednoho psa a za chvíli jich máte osm. A nenudím se s nimi. Trénujeme za Prahou, na zahradě u domku mám pro ně postavený psinec. Ale jinak to jsou naši mazlové, posteloví psi.“Každý sport něco stojí. A ten musherský není výjimkou. Náklady na osm temperamentních psů se dají počítat na desetitisíce. „Každý sní za den půl kilo masa nebo granulí. Jen dvanáct tisíc nás stojí pro všechny měsíčně granule.“Smečka Michala Katzera se nemohla dočkat začátku závodu. Závody všechny hafany určitě baví. Ale do zahraničí na velká klání nevyjíždějí. „My jezdíme po Čechách na domácí závody. Závodíme pro radost, tímto sportem se prostě bavíme a je to moc fajn. A tady je krásně, navíc, když vyjde tak parádní počasí, jako dnes.

A další účastník, Michal Tobiášek, už se na mistrovství světa chystá. Čeká ho o víkendu 19. – 20. února. „Sjede se tam světová špička a konkurence je hodně velká.“Musher z pražské Davle má svých devět hafanů také u rodinného domku se zahradou. Jak se jim na zásadských kopcích běželo? „Jelo to krásně, trať byla nádherná, výborně upravená, dobře značená. A k tomu krásné počasí. Všechno tady bylo super. Vládly skoro jarní podmínky. Jel jsem se šesti psy dvanáct kilometrů.“ Musherství se věnuje už dvacet let. Zážitků má nespočet. K nejhezčím patří, když si pořizuje nové štěňátko. A k těm smutným, když mu nějaký čtyřnohý kamarád odejde do psího nebe. Každý závod, který už absolvoval, byl něčím hezký, zvláštní, zajímavý. „Každý závod je krásný a každý je jiný. Tady v Zásadě je to jeden z nejtěžších trajlů, které jsem zatím jel. Bylo to nahoru, dolů, doleva, doprava. Psy to rozhodně bavilo. Nebyla to žádná placka. Už před startem už byli pořádně natěšení.“A jak se dá v Davli trénovat psí spřežení? „To je trochu problém a nevýhoda oproti té světové špičce. Ta se na tři měsíce přestěhuje do Skandinávie, kde má výborné podmínky nebo tam bydlí.Závodníci ze severských států mají v tomhle obrovskou výhodu. Psi na sněhu běhají o trochu jinak, než na poli nebo na louce, kde trenuju já. Tak na tom tam budu bitej. Ale baví nás a to je na tom to hlavní.“Michalu Tobiáškovi prošlo rukama už hodně psů. Ale, jak prozradil, nejvíce vzpomíná na toho prvního. „Byl to Flek, to je jasný. Kolik jsem jich měl už dohromady, to jsem ještě nepočítal. Štěňátka si nejčastěji vybírám po mých psech.“ Kdo pozorně sledoval závody, všiml si, že saně často řídí pořádně udělaný muž. Co na to psi? „Výhodu mají ti štíhlí, hubení, malí. Ale, když má chlap metrák, tak s tím musí něco dělat. Takže někteří také často drží dietu,“ potvrdil majitel osmičlenné psí smečky. S výkonem svých miláčků byl spokojený. „Dostanou nějaký pamlsek a budou odpočívat. Jsou rádi, že si zaběhali.“Michal má výhodu v tom, že práce mu je koníčkem. Vyrábí vybavení potřebné k musherskému sportu. „Jsem proto se psy celý den, non stop, to je výhoda. Trénujeme třikrát i čtyřikrát v týdnu.“A kolik jeho stojí psí kamarádi? Párkrát už si náklady počítal. A chválil svého sponzora, který mu dává granule. „Za měsíc zbaští desetihlavá smečka čtrnáct pytlů granulí, což obnáší za deset let dva miliony, k tomu saně, vybavení, ubytování na závodech, benzín. Ale každý sport něco stojí. A my jezdit chceme, baví nás to.“

KDO BYL NEJLEPŠÍ?

Závodníci soupeřili v několika disciplínách rozdělených podle počtu psů ve spřežení a také podle plemena psa v zápřahu. K vidění byli účastníci jak s jedním psem na běžkách, tak osmi spřeží se speciálně šlechtěnými psy pro tento výjimečný sport.

Kategorie Skj1:

1. Dušan Erbs

2. Lukáš Tassler

3. Jan Wimmer

Kategorie Skj2W:

1. Nicole Blažek Marešovi

2. Anna Kolátorová

3. Zdeňka Dušková

Kategorie Skj2M:

1. Martin Dostál

2. Milan Dočekal

3. Tomáš Malík

Kategorie Skjun:

1. Tereza Zasadilová

2. Anna Kučírková

3. Tereza Zasadilová

Z historie závodů v ČR:

16. března 1985 se konaly v Peci pod Sněžkou první oficiální závody psích spřežení u nás. Klub Českého horského psa zde pořádal otevřené klubové přebory, které zahájil závod ve skijöringu. Na trať vyjelo osmnáct závodníků, převážně s českými horskými psy. Výjimku tvořili tři aljašští malamuti. Vítězem se stal Pavel Kobr.

SLOVO ŘEDITELE:

Všechno klaplo. Závody psích spřežení v Zásadě dopadly na výbornou. Potvrdily to především ohlasy samotných závodníků a diváků. Za tím vším bylo bylo obrovské úsilí pořadatelů.

Ředitel závodu Miroslav Princ po ukončení víkendové akce zhodnotil její průběh: „Je to za námi. Velké úsilí, velká únava. Za to všem patří obrovské poděkování každému, kdo napomohl hladkému průběhu závodu psích spřežení, od hlavních sponzorů až po ty, kteří pomáhali přímo na tratích a v areálu a bez kterých by se závod také neobešel. Pomáhalo nám asi pětašedesát lidí. Všichni odvedli velký kus práce. Na několika místech, kde tratě v průběhu trochu povolily, jsme museli doplňovat sníh, pracovali jsme ve dne i v noci několik dnů. Mojí pravou rukou, co se celé organizace závodů týká, byli Petr Růžička a Aleš Pícl a Karel Vlček. A samozřejmě by se akce nekonala, kdyby nepomohli sponzoři. Těší nás také velmi ohlasy spokojených musherů, že se jednalo o nejlepší závody, které se letos v České republice konaly. To je pro nás všechny nejhezčí poděkování. A přálo i počasí. Vyšlo všechno.“