Na Mistrovství světa zabojuje atlet Štěpán Schubert

Ve skotském Glasgowu proběhne od tohoto pátku do neděle Mistrovství světa v halové atletice. Na základě výsledků se probojoval do dvaceti tříčlenné nominace také jablonecký překážkář. Je to pro něho velký úspěch.

Štěpán Schubert TJ LIAZ Jablonec | Foto: Václav Novotný