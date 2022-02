Za organizátory víkendové akce uvedl Patrik Chlum: „Závody proběhly v pohodě. Jednalo se o republikový kvalifikační závod. Tři medailová umístění měla i Desná. Přijelo k nám skoro osmdesát dětí z celé republiky. Podmínky byly dobré. Skákali jsme v sobotu i náhradní kolo na nedělní závod, kdyby se náhodou kvůli počasí skákat nedalo, protože hlásili sněžení. Jsme spokojení s účastí. Snad zájem o skoky na lyžích vydrží mezi mládežníky i v dalších letech.“A co říká Patrik Chlum na účast odchovankyň desenského klubu, sester Indráčkových na OH? I on patřil mezi trenéry, kteří je tuto disciplínu učili. „Obě už mají za sebou první kolo. Kája byla osmadvacátá a Anežka třicátá. Gratulujeme. Obě se probojovaly do dalšího kola.“