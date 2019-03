Přes tisíc mladých judistů se sjede o víkendu 16. – 17. března do jablonecké Městské sportovní haly u přehrady, kde se koná Velká cena Jablonce a závody Českého poháru juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších a mladších žáků a žákyň. Úspěšnou účastí mají děvčata a chlapci možnost nejen získat medaile a diplomy, ale také sbírat body do racing listu.

Závodníci a závodnice dorazí do Jablonce z celé České republiky a víc jak dvě stě jich přijede i z Německa, Polska a dalších států. Konkurence na tatamy bude určitě veliká.

Mezinárodní judistickou akci organizují členové jabloneckého Judo Klubu a jak potvrdil za pořadatele Roman Polák, musejí mít termín tak velkých závodů zajištěný rok dopředu. Další taková akce je čeká v dubnu, kdy se do Jablonce sjede kategorie mužů a žen včetně české reprezentace.

Domácí Judo Klub bude mít také svoje želízka v ohni, která budou bojovat o medailové pozice. Mezi ně patří například Matyáš Sobota nebo Pavla Niepelová. Matyáš se začal tomuto sportu věnovat v šesti letech. „Judo bych každému doporučil, protože má kladný vliv nejen na fyzickou stránku člověka, ale naučí ho také, jak se chovat k lidem, k soupeři, ke starším, naučí ho být soutěživým. A to se mi na něm líbí. Jednou bych se chtěl dostat třeba až na olympiádu, ale to je ještě daleko….“



Pavla Niepelová okoukala judo v rodině, protože se mu věnovali jak maminka, otec, bratr i sestry. „Judo se mi zalíbilo od dětství. Je v něm kousek sebeobrany, když by mne někdo napadl, určitě vím, co s ním udělat. Mým snem je také olympiáda. Už jen se tam probojovat je určitě velká motivace a úspěch.“

Součástí víkendové akce je také judistický camp, který se koná 16. – 17. března. Svoje zkušenosti na něm bude účastníkům předávat reprezentační trenér Jaromír Ježek. Více informací o mezinárodním judistickém klání se dozvíte na internetových stránkách judojablonec.cz. Vstupné na turnaj je zcela zdarma.