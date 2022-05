Teď v květnu jsem spokojený, v lednu bych tomu nevěřil, že takový výsledek jsme schopní uhrát, byli jsme na 10. místě a v srpnu před sezónou jsem si myslel, že máme na bednu, bohužel, zranění klíčových hráčů během podzimu způsobilo, že se nám na podzim vůbec nedařilo.

Kdy nastal zlom a zlepšení?

Paradoxně už během podzimu, když jsme museli začít měnit sestavu a trošku změnit způsob hry. Noví hráči, kteří postupně naskočili do základní sestavy, se začali zlepšovat a důležitá byla jarní domácí výhra nad rezervou Dukly Prahy. Už jsme prohrávali ve 41. minutě 12:17 a asi by na nás nikdo nevsadil ani korunu. Ale po našem timeoutu jsme celé utkání otočili a zvítězili 21:20. Zlepšila se obrana, bránu zavřel David Hlinka a rozstříleli se klíčoví hráči Hána a Dědeček junior, z devíti branek vstřelili osm a od té doby trvá naše vítězná série sedm vítězství v řadě.

Obrana je pro vás klíčová?

Obrana a brankář, ano, určitě, když dobře funguje obrana, má to brankář jednodušší, pokud je obrana někde slabší, musí brankář předvést nějakou parádu, chytit nějaký náskok ze šestky nebo chytit sedmičku. Náš brankář David Hlinka je fantastický, občas vůbec nechápu, jaké zákroky se dají v brance předvést. A ten jeho klid týmu hodně pomáhá.

A jaká je situace v útoku?

Máme výborné spojky, Tomáš Hána, Patrik Trejbal, velice kvalitní rozehrávku od Fandy Dědečka juniora, dále jim střelecky konkurují Ondra Krčka, Míra Vraný, Tomáš Jandera. Tlačí nás bota na křídlech a na pivotu, takže je pořád co zlepšovat.Jak je na tom mládež, doplňujete současný kádr?Starší dorostenci obsadí v letošní sezóně 3. místo v druhé lize dorostu, což je po dlouhé době výrazný úspěch. Trenéři Petr Preisler a Vláďa Šatava odvádějí výbornou práci, hráči již pravidelně nastupují za jablonecké béčko, aby si zvykali na chlapské pojetí házené a Táďa Kubík s Vaškem Novákem, jsou již stabilní součástí áčka.

Co nejmladší, máte i další mládežnické kategorie?

Je to naše výhoda, že máme další nástupce. Máme všechny kategorie, přípravku, mini, mladší i starší žáky, dá se říci, že máme o budoucnost postaráno. A to je to nejdůležitější. Největší problém je v hledání dalších trenérů, kteří jsou ochotní ve svém volném čase dělat něco navíc po práci.A to je běh na dlouhou trať.Poslední utkání bude tedy rozlučkou se sezonou?Ano, hrajeme v sobotu 7. května v jablonecké Městské hale od 17 hodin. A samozřejmě chceme vyhrát. Doufám, že to bude pěkná házená z obou stran a diváci se budou bavit. Pozvali jsme na toto utkání i řadu našich bývalých hráčů, kteří prošli jabloneckou házenou. Po utkání plánujeme i společné posezení. Naši úspěšní dorostenci mají také soupeře ze Šťáhlav. Hrají od 15 hodin.