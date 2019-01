Jablonecko - Sportovní kluby na Jablonecku mezi své členy přivítají nové sportovce

Baseball. Ilustrační obrázek. | Foto: Břetislav Fiala

BASEBALL: Baseball Club Blesk zve do svých řad kluky i holky ve věku 7-10 let (roč. nar. 1998-2001), a to každé úterý a čtvrtek od 16.30 do 18.30 na baseballovém hřišti v areálu Srnčí důl. S sebou sportovní oblečení a obuv. Baseballové vybavení bude zapůjčeno.



BASKETBAL: Basketbalový oddíl TJ Bižuterie hledá děvčata na doplnění družstva mladších minižákyň ročníky narození 1998 a 1999, tréninky probíhají v hale ISŠ bižuterní v Podhorské ulici, vždy v pondělí od 15 hodin, ve středu od 15.30 a v pátek od 16.30 hodin. Mladší děvčata narozená v ročnících 2000-01 zve oddíl k náboru, který probíhá ve stejné hale v úterý od 15.30 do 17 hodin a v pátek od 15 do 16.30 hodin.



FOTBAL: Fotbalový oddíl FK Lučany pořádá stálý nábor fotbalových nadějí, a to pro kategorii minižáků, mladších žáků i dorostu. FK Lučany nabízí kvalitní tréninky ve sportovním areálu Krojčenk, v zimním období v sokolovně v Lučanech. Zájemci se mohou hlásit ve sportovním areálu na Krojčenku v době tréninků - pondělí a středa od 17 do 18.30 hodin a úterý a čtvrtek od 17.30 do 19 hodin.



HÁZENÁ: Druholigový házenkářský oddíl Elektro–Praga Jablonec pořádá stálý nábor nových členů. Zájemci z řad dětí se mohou hlásit vždy v pondělí a ve středu u Antonína Hozy na házenkářském hřišti v Jabloneckých Pasekách (za sokolovnou), ročníky 1998, 1999, 2000, 2001 a ml.



PLAVÁNÍ: TJ Bižuterie oddíl plavání spolu s triatlonisty pořádají nábor dětí – začátečníků rok narození 2000 a mladší ve dnech od pondělí 22. 9. do středy 24. 9. v prostorách pokladny plaveckého bazénu vždy od 15.00 do 17.00 hodin. Tréninky budou vždy v úterý a čtvrtek od 16 do 17 hodin.



VOLEJBAL: V Městské sportovní hale v Jablonci nad Nisou, při trénincích volejbalového oddílu TJ Bižuterie, se mohou hlásit do přípravky oddílu děvčata narozená v roce 1998. Tréninky probíhají každé pondělí od 17 do 18 hodin a ve čtvrtek od 16 do 17 hodin.