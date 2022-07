Zakladatelem, hlavním pořadatelem a také hvězdou mezi účastníky je Tomáš Slavík, pro kterého je Jablonec srdeční záležitostí.Pořadatelé očekávají více než 10 000 diváků. Pro ty je připravená takéé masivní afterparty plná kapel a DJs„Letos je to již po deváté! A i tentokrát se můžete těšit na obrovskou show a to nejen během hlavního závodu plného špiček bikové fourcrossové scény z celého světa, kteří si to rozdají loket na loket na nejtěžší fourcrossové trati světa, ale také nadupané, dnes již legendární, afterparty,“ zve zájemce o nabitý program Tomáš Slavík.

Obhájí právě on, zatím neporažený domácí rider a zároveň hlavní organizátor i tentokrát své, zatím nepokořené, vítězství? „Rozvlní vás kapely a DJs tak, jak je na Dobré Vodě zvykem. Přiletí i Martin Šonka,“ lákají na další překvapení pořadatelé. V rámci doprovodného programu se i letos na stejnou trať jako profíci spustí také mladí rideři ve dvou kategoriích, v kategorii do 13 let a v kategorii 13-16 let v rámci vloženého závodu. Revelations KIDS event, který se odjede po páteční kvalifikaci hlavního závodu a malí borci nasají tak atmosféru největšího fourcossového závodu planety, takže se nebojte tyhle mladé naděje přijít povzbudit svým fanděním.

Také letos přiletí a svou neskutečnou show nad vašimi hlavami předvede Martin Šonka, vítěz závodu Red Bull Air Race a mistr Evropy v akrobatickém létání. „To prostě musíš vidět! Dětem, i těm nejmenším, bude k dispozici během akce dětská skills zona kde si mohou vyzkoušet své bikové schopnosti. Našlapaná bude i warm-up party a afterparty.

V pátek po kvalifikaci roztočí své mixáky MANENE, DJ Hrusha nebo třeba Cyper. Sobotu pak rozezní kytary Status Praesents, Gaia Mesiah s energickou zpěvačkou Markou Rybin a k tanci a poslechu zahraje také N’Zym nebo ILLYA a další. Důvodů, proč nepřijít do JBC bikeparku na JBC 4X Revelations není mnoho, ale pokud se i tak nějaký najde, sledovat přímý přenos lze na Slavíkově YouTube a Facebook kanálech. Akce je pořádaná za podpory mnoha sponzorů, bez nichž by se velkolepá a zajímavá show nemohla konat,“ zdůraznil úspěšný fourcrossový závodník Slavík.

Oficiální JBC 4X Revelations 2022 harmonogram:

Čtvrtek 14.7.2022:

Trénink a setkání na přehradě

14:00 - 17:00 registrace do závodu

16:00 - 18:00 trénink

18:00 - setkání s ridery a organizátory na přehradě u stánku BÍÍÍČ - u beachvolejbalových hřišť nad povodím Labe (posezení, možnost prohlédnutí závodních speciálů, merch výprodej, doprovodný program, Red Bull Saurus kára)



Pátek 15.7.2022:

Oficiální tréninky a kvalifikace

14:00 - 16:00 finální registrace

15:30 - 17:45 oficiální tréninky

18:00 - 19:30 JBC 4X Revelations - kvalifikace

19:30 - 20:30 Revelations KIDS EVENT (vložený závod dětí, kategorie do 13ti let a 13-16let)

21:00 - 04:00 oficiální warm-up party (MANENE, Hrusha, Cyper a další)



Sobota 16.7.2022:

Oficiální tréninky a hlavní závod

15:00 - 16:30 oficiální tréninky

17:00 - 17:45 zahajovací ceremoniál JBC 4X Revelations

17:45 - 18:00 Martin Šonka Red Bull exhibition

18:00 - 20:00 JBC 4X Revelations - hlavní závod

20:30 - 21:00 vyhlášení vítězů

21:30 - 04:00 oficiální afterparty (Gaia Mesiah, Status Praesents, ILLYA, N’zym a další)