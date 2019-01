Jablonec n. N. /FOTO/ – Na všech kurtech jablonecké Městské sportovní haly bylo plno. Sjeli se do ní tenisté z celé republiky. Po oba dny se u stolů v Jablonci vystřídalo čtyři sta hráčů.

Organizátoři z SKST Liberec připravili turnaj pro mládežníky. Jeho ředitel, Martin Protiva, uvedl: „Pořádáme celostátní turnaj ve stolním tenise v kategorii dorostu a staršího žactva. Sjeli se sem nejlepší hráči z celé republiky. Celostátních turnajů je za sezonu šest. Jsou to kvalifikační turnaje na mistrovství republiky a následně pak také na základě výsledků se hráči nominují dál na mistrovství Evropy a světa v mládežnických kategoriích. Jedná se o velmi prestižní turnaj. A pro Liberecký kraj je to vždycky nejprestižnější akce, která se v průběhu sezony koná.“

REPREZENTOVALI KRAJ

Na listině účastníků nechyběli ani zástupci Libereckého kraje. „Kraj zastupují hráči z SKST Liberec, z pořadatelského oddílu. Ti patří mezi naše největší naděje. Šestý nasazený je Michal Blinka, člen juniorské reprezentace a Monika Pařízková, členka kadetské reprezentace a také Alexandr Rosu, hráč rumunské národnosti, který ale reprezentuje náš oddíl,“ informoval ředitel turnaje.

Potvrdil, že na nezájem o stolní tenis si nemohou stěžovat. „Napomáhá tomu také extraliga, kterou hraje liberecký klub. Jsme na čtvrtém místě a hrajeme v mezinárodním složení, máme v týmu jednoho Egypťana a také Slováka. Hráči vidí, že se to dá hrát i tady u nás na poměrně vysoké úrovni. A nemůžeme si stěžovat na nedostatek mládeže. A stolní tenis se hraje i v Jablonci,“ uvedl k zájmu o stolní tenis Martin Protiva.

NEJDŘÍV STAČÍ PÁLKA

Souhlasil s názorem, že to není zase až tak finančně náročný sport. Ale připomenul, že to platí jen do určité doby. „Ze začátku není finančně náročný, stačí koupit pálku a jít hrát. Je ale náročný pro začínající děti, které musí hrát s někým, aby se naučily trefit se na stůl. Musí hrát s dospělým, což zase vyžaduje dostatek trenérů. Jinak je to ale sport, který se dá hrát v každém věku. Často u nás hrají proti sobě a soutěží třeba desetiletý s osmdesátiletým,“ připomenul ředitel turnaje. Zdůraznil ještě, že nezáleží jen na fyzické kondici, ale také na trpělivosti, přístupu k tréninku, na psychice a šikovnosti.

U těch nejlepších, kteří hrají na vrcholové úrovni, pak už je příprava ještě náročnější, nechybí kondiční příprava, podání, hraje se s hodně míčky, svůj význam má také individuální trénink.

SUDÍ DORAZILA Z HANÉ

Republikový bodovaný turnaj dorostu a staršího žactva sledovala bedlivě také vrchní rozhodčí, která dohlížela, aby vše probíhalo podle regulí. Potvrdila také, že zájemců o stolní tenis přibývá. „Letos je to poprvé, kdy mládež z mladší kategorie musí pro postup do té starší splnit určitá kritéria. Děvčata musí být v žebříčku do čtyřicátého místa a chlapci do šedesátého. Když jsou horší, za vyšší kategorii hrát nemohou. A čtyřhru nově hrají jen ti, kteří hrají áčko,“ uvedla rozhodčí Anna Halasová.