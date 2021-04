Po týdenní pobytu se vrátil z Estonska orientační běžec Josef Nagy. Zúčastnil se Mistrovství světa v orientačním běhu na lyžích dospělých. Nagy je členem jabloneckého oddílu orientačního běhu a v současné době v něm patří k nejúspěšnějším v kategorii dospělých. Mezi dospělými měl na světové úrovni svoji premiéru.

„Pořadatelé připravili asi sto třicet kilometrů tratí v okolí lyžařského areálu, kde se také konají biatlonové závody. V mojí kategorii mužů na MS startovali šedesát závodníků. Konkurence byla velmi silná,“ uvedl závodník.

Zajistil si nominaci

Každý stát mohl nominovat výběr závodníků. Česko reprezentovalo šest mužů a dvě ženy. Česká reprezentace orientačních běžců má v současné době devět členů na vyrovnané úrovni. „V lednu jsme museli absolvovat nominační závody. Ty byly součástí Mistrovství České republiky a akademického mistrovství. Jel jsem dva závody a dva měřené tréninky. V jednom závodu mistrovství republiky jsem byl třetí, v dalším šestý. Poslední finální závod mě čekal týden před odjezdem do Estonska ve Vysokých Tatrách. A tam jsem dojel jednou třetí a jednou čtvrtý. A tak jsem si pojistil nominaci do Estonska,“ popsal Nagy svoji cestu na světové mistrovství a spolu s ostatními členy reprezentačního týmu lyžařského orientačního běhu tam hájil české barvy.

Jednadvacetiletý nadějný závodník dostal tak šanci od trenéra reprezentačního oddílu a jako právě končící junior se mezi dospělými borci z celého světa určitě neztratil. I když na medailové pozice nedosáhl, účast pro něj byla velkým oceněním, protože si přivezl především mnoho zkušeností. Další jeho plány v reprezentačním týmu orientačních běžců na lyžích, jak prozradil, jsou velké. Na MS vzdáleného tisíc pět set kilometrů odjel spolu s ostatními osobními auty, aby se vyhnuli případné nákaze na letišti.

Pozitivní nebo negativní?

Po příjezdu museli absolvovat test i karantény a když obdrželi negativní výsledky testu, měli start potvrzený. „Já jsem ale měl nejprve ještě asi v těle zbytky mrtvého covidu, protože nejprve jsem dostal výsledek pozitivní. To by pro mne znamenalo zákaz startu. Po několika dalších testech jsem ale dostal výsledek negativní. Tak jsem si teprve až po této zprávě oddychl,“ uvedl Josef Nagy.



Pak už ho čekal nejprve modelový trénink, při kterém si závodníci udělají představu, co je vlastně na závodní trati pak bude čekat. „První závod byl sprint a z jeho výsledku pak vznikla startovní listina pro stíhací závod.

I toto mistrovství světa se konalo bez diváků. Ti mohli sledovat pouze televizní přenos. Přísná pravidla panovala i v celém areálu. Byli jsme rozdělení do bublin podle jednotlivých národů. Tam se členové mohli stýkat, ale mimo svoji bublinu ne, nikde se nikdo s nikým nepotkal. Pořadatelé toto měli výborně zorganizované. Ale díky situaci panovala taková zvláštní atmosféra,“ popsal část protiepidemických opatření reprezentant ČR. Svůj hlavní závod absolvoval Pepa Nagy v sobotu.

Přes kopce i bažiny

A jak se mu jelo? „Tratě byly poměrně kopcovité, přes strmé kopce a často i přes bažinaté úseky. V některých částech jsme museli přejet i třicet výškových metrů. Síť stop, kterou pro nás pořadatel připravil, byla poměrně složitá. Na tom jsme se shodli jako celý reprezentační tým. Oni na rozdíl ode mne už mají mnoho zahraničních zkušeností a potvrdili, že to byly jedny z nejnáročnějších tratí. Pro mne to byla obrovská zkušenost. Uvědomil jsem si, kde mám co zlepšovat,“ zdůraznil běžec. V Estonsku absolvoval tři starty. A výsledky závodů dopadly podle jeho možností a představ.

Těžká práce s mapou

„Ve sprintu jsem dojel čtyřicátý druhý a ve stíhačce čtyřicátý první. Když zhodnotím svůj výkon, tak mám pocit, že jsem to hodně pokazil. Udělal jsem dost mapových chyb, které pramenily z nezkušenosti pracovat s tak těžkou mapou. Střídaly se v ní pasáže s těžkými volbami. Promapování bylo těžké, aby se člověk v terénu neztratil. V Česku nemáme takové podmínky, abychom připravili takhle těžký závod. Všeobecně máme u nás lehčí terény pro orientační běh, které můžeme k závodům využít. Také sněhu bylo v Estonsku daleko víc, než u nás. Závody byly náročné i fyzicky. Když to zrekapituluji, tak třetina trati mi nevyšla, ale další dvě už jsem jel čistě. Teploty byly lehce nad nulou, sníh trochu rozměklý, špinavý, což v lesních úsecích znamenalo hodně jehličí ve stopě. A dost se bořil. Většině závodníků, jak jsme se v cíli shodli, to nejelo. „Middle“ závod jsem dojel na pětadvacátém místě.



Den před ním museli pořadatelé část trati i měnit, protože v jedné části sníh díky teplému počasí roztál. I tak byly úseky, které jsme jeli skoro po hlíně než po sněhu. Čekaly nás zcela jiné podmínky, než které nás čekaly v modelovém tréninku, to byly tratě namrzlé a sníh tvrdý,“ končil svoje hodnocení orientační běžec spokojený jak se svým výkonem, tak hlavně získanými zkušenostmi.

Další plány?

Sport musí Pepa skloubit se studiem ČVUT v Praze. Pochází z Alšovic, takže ve volných chvílích trénoval i na tratích v okolí svého bydliště, dokud to počasí dovolilo, protože sněhové podmínky tomu přály.

„V dubnu už začne přípravné období na novou sezónu. A se poběží i řada dalších dílčích závodů. Letní a podzimní závody pro mne budou hlavně přípravou na Univerziádu. Ta je pro mne letos nejdůležitější. A pak se také ještě koná v Bulharsku Mistrovství Evropy, Akademické mistrovství světa na domácí půdě v Jáchymově. A důležité pro mne bude také Mistrovství světa ve Finsku. Uvidím, kam všude se mi podaří dostat, ale plánů mám určitě hodně a hodně také udělám pro to, abych je splnil. A samozřejmě se mi do mých plánů musí vejít i studium,“ zdůraznil s úsměvem perspektivní orientační běžec z Alšovic Pepa Nagy.