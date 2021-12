A covidové problémy v Uzbekistánu neřeší?

V Uzbekistánu vše normálně funguje, na rozdíl od ČR. Tady se řeší jen covid a politické hádky. Domů se mi vůbec nechtělo, což mě mrzí. Vánoce se, ale budu snažit užít naplno s mojí rodinou. Kdy a jak zdobíte byt?Každý rok si říkám, že začnu včas a všechno krásně vyzdobím. Jenže pak se to vždycky nějak zvrtne a zbývá poslední týden do Vánoc a já nemám přichystaného nic. Určitě vytáhneme naše tradiční samolepky na okno. Mám je doma už od páté třídy a pořád drží! Taky hodně svíček. Miluji, když je všechno ve tmě rozzářené.

Jaký máte stromeček, přírodní nebo umělý? A proč zrovna ten?

Už od mala máme přírodní stromeček. Miluji tu vůni lesa a jehličí. Je pravda, že kamarádi v Uzbekistánu ale třeba tento zvyk nechápou. Přijde jim to jako plýtvání a ničení přírody. Mají stromečky jen umělé. My už doma živý stromeček máme. Letos mi ale přijde, že jsme vybrali takový zvláštní. Vypadá trochu jako koště, ale až se upraví, myslím, že to bude fešák. Na vrch stromku dáváme boxerskou rukavici. Mamka vždy chce vánoční hvězdu, ale já ji snad zase přemluvím na tu rukavici. Přeci jsme bojová rodina.

Kdy začínáte nakupovat dárky a jak? Máte to dlouho dopředu promyšlené nebo co vidíte, nebo co slyšíte, že si lidé kolem vás přejí?

Pro naši rodinu jsou Vánoce nejdůležitějšími svátky v roce. Co se ale týká dárků, ještě jsem nic letos nenakoupila, ostatní členové, myslím, také ne. Možná to vyzní hloupě, ale snažím se lidem dělat radost celý rok. Opravdu nic nepotřebujeme. Takže se spíše zaměřujeme na jídlo. Toho není nikdy dost. Třeba mám příšernou chuť na pečené prase. Takže kromě ryby, řízků a salátu musím mít i čuníka.

Jaké dárky ráda dostáváte a naopak, přemýšlíte co dát?

Notýsky a diář. Ty mi pořizuje několik let výhradně mamka. Vždycky mě překvapí s nějakým netradičním designem. Také dostávám obrovskou šunku. Mám radost ze všeho. Nebaví mě, ale když o dárku vím a není to překvapení. Což je špatné, protože když si je člověk vybere sám, není to tak napínavé. Při rozbalování dárků vždy hádáme, co je asi uvnitř. Vždycky se u toho hrozně nasmějeme. Já mám vždy stoprocentní odhad. Co považujete za dárky kýčové, které byste nechtěla?Když nevíte, co máte komu dát a obdarujete ho nějakou blbostí, co neurazí, ale ani nepotěší. Nemastný neslaný dárek. Třeba svíčka, ponožky.

Stal se vám o Vánocích někdy nějaký trapas?

Já jsem trapná celý rok. Pořád se mi něco stává a nejenom o Vánocích. Nevím, jak to dělám. Vždycky mi to, ale přijde úsměvné a těším se, že to jednou budu svým dětem vyprávět. Jednou jsem prohodila dárky pro kamarády. Takže kamarád dostal dárek pro kamarádku. Trochu hloupé, že?

Připravujete sama štědrovečerní večeři?

Připravuje ji celá rodina. Většinou táta s bráchou nachystají stůl a servis a já jsem s ostatními v kuchyni.Máte nějaký oblíbený vánoční recept?Asi nic zvláštního. Určitě upeču vánoční dort. Letos nějak doma nemáme na cukroví chuť.

A přibudou taky nějaká kila přes vánoční svátky?

Nestrašte! Snad ne! V Uzbekistánu jsem zhubla, tak mi to snad vydrží. Budu prostě muset svou nenažranost ukočírovat.

Jaký recept máte na to, jak neztloustnout nebo se rychle vrátit na původní váhu?

Tenhle recept hledám celý život, bohužel neúspěšně.

Dodržujete nějaké vánoční, štědrovečerní zvyky?

Vánoce slavíme možná dost netradičně. Slavit začínáme už obědem. Pak rozbalujeme dárky, posloucháme koledy nebo máme vánoční program. Takové srandovní hry.

Kolik vás Vánoce stojí?

Žádné závratné částky nejsou. Vánoce slavíme vždy skromně a s pokorou.

Chodíte na půlnoční?

Nechodíme, ale určitě to musí být moc hezké.

A dodržujete na Štědrý den půst?

Ne. V žádném případě. Vánoce jsou v jednou v roce, takže se cpu. Nechci čuníka vidět, já ho chci mít na talíři.