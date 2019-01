Plzeň, Jablonec n. N. – O uplynulém víkendu odstartoval národní pohár Česká Rollo liga 2010 v koloběhu svým prvním kolem. Nejlepší koloběžec v České republice je z Jablonce, stal se jím Richard Jisl.

Jablonecký závodník klubu Kidokai Richard Jisl (na snímku vzadu). | Foto: Silvie Jislová

V Plzni se sešla celá domácí špička a jablonecký Kidokai odjel na závody i bez svých opor mezi ženami a kadetkami. Přesto se dočkal historického úspěchu v kategorii mužů a žáků.



Sobotní závody mužů přinesly tradičně velké souboje o prvenství na desetikilometrové trati. Plzeňští závodníci ještě dokázali využít domácího prostředí a nedali jabloneckému Jislovi šanci, a tak dojel na třetím místě.



Nedělní závod v rámci Mistrovství České republiky byl taktéž vyrovnaný jako sobotní. A opět se čekal úspěch domácího Provoda, který je úřadujícím evropským šampionem a osm let neporaženým vítězem Českého poháru. Nakonec se však Ladislav Provod musel sklonit před jabloneckým Richardem Jislem. Oba závodníci ujeli celému závodnímu poli a během celého závodu se střídali na vedoucí pozici. Zdrcující Jislův finiš byl však tentokrát nad síly domácího borce.



„Splnil jsem si další sen. S Láďou Provodem jsme přátelé a oba nás vzájemné souboje motivují. Je to krásný úspěch, ale sezóna se teprve rozbíhá – za 14 dnů máme mezinárodní závody ve Zhořelci a bude mnohem těžší tohle vítězství obhájit. Moc se na náš další duel těším a jsem také moc rád, že se objevuje další závodnická generace, a že se v Libereckém kraji zájem o koloběžky neustále zvyšuje,“ řekl šťastný přeborník ČR Richard Jisl.



Jablonecké úspěchy završili závodníci v žákovské kategorii. Jan Jisl, synovec novopečeného mistra republiky, triumfoval po oba dny. Pokaždé stylem start – cíl. Mezi žákyněmi byla v nedělním závodě na 3 kilometry úspěšná Alena Legátová, která také přidala prvenství do jabloneckého Kidokai klubu.



V letošním roce se také koná mistrovství světa v italské Ivrei, kde budou naši borci horkými favority pro nejcennější úspěchy.