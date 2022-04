Na podiu se vystřídala skoro stovka oceněných. Program slavnostního večera ozdobily gymnastky z jabloneckého oddílu moderní gymnastiky a také zpěvačka Lenka Konvičková, která působí na umělecké půdě v Praze, ale pochází z Jablonce.

Absolutní vítězkou ankety se stala Markéta Davidová, která se ale omluvila pro nemoc a zaslala návštěvníkům do divadla video pozdrav.

Po programu čekal na nejlepší osobnosti jabloneckého sportu autobus, který je převezl do restaurace Žižkův Vrch na raut.

VÝSLEDKY ANKETY:

Mládež – jednotlivci

1) Bažant Kryštof, TJ Sokol Plavy ; cyklistika

● mistr Evropy v XCO MTB U14 Itálie ; Mistr ČR v XCO MTB z Harrachova žáci 2 ; Mistr ČR v cyklokrosu v Jičíně kadeti ; 3.místo na silničním mistrovství časovky dvojic žáci ● celkový vítěz ČP horských kol žáci 2 a cyklokrosového poháru Toi Toi Cup 2021 kadeti

2) Schubert Štěpán, TJ LIAZ Jablonec ; atletika

● MS juniorů v Nairobi – 8.místo 11m překážek ; MČR juniorů – 1.místo na 110m překážek ; zlato jako člen štafety na 4x100m ; stříbro ve skoku dalekém



3) Sadílková Nela, TJ Delfín Jablonec ; jachting/windsurfing)

● mistryně světa Techno 293 U17 v Itálii ; 4.místo ME Techno 293 U17 v Estonsku ; 6.místo v nové olympijské třídě IQ Foil U17

4) Cholenská Diana. (SG Skicross ; skicross)

● MS juniorů Krasnojarsk – 2.místo ; SP ve skicrossu 15.místo

5) Černák Michal,(FK Jablonec ; fotbal)

● záložník FK ; patří již několik let ke stálicím mládežnických reprezentačních výběrů, je součástí ligového týmu FK Jablonec. V roce 2021 musel překonat zdravotní trable, znovu se nastartoval v ČFL v B týmu Jablonce a opět se probojoval do týmu Petra Rady. Michal Černák patří k největším talentům Fotbalové akademie Jablonec.



6) Hornig Vítězslav

(SKP Kornspitz Jablonec; biatlon)

● MS juniorů Rakousko – 6.+8.+10.místo

7) Drda David,(TJ Delfín Jablonec ; jachting)

● absolutní mistr ČR v nové olympijské třídě ; 3.místo ME slalom v Rakousku ; 3.místo MS slalom v Itálii



8) Voborníková Tereza

(SKP Kornspitz Jablonec; biatlon)

● MS juniorů Rakousko – 7.+11.místo

9) Grusová Veronika(TJ Bižuterie; plavání)

● 5x 1.místo na MČR v plavání (100 a 200prsa, 100 motýl, 100 a 200 PZ)



10) Nováková Markéta, TJ Saně Smržovka z.s.

2. místo SP Igls - dvojsedadlové saně , 3.místo SP Oberhof, dvojsedadlové saně, 1. místo MR ČR - kolečkové saně

10) Vejdělková Anna, TJ Saně Smržovka z.s.

2. místo SP Igls - dvojsedadlové saně , 3.místo SP Oberhof , dvojsedadlové saně , 5 místo SP Igls, jednosedadlové saně, 6.místo SP Oberhof , jednosedadlové saně, 3. místo MR ČR - kolečkové saně



11) Ďulíková Kristýna, (ČLTK Bižuterie Jablonec ; tenis)

● Mladá perspektivní hráčka tenisového klubu ČLTK Biž.JBC, které patří 5.místo v žebříčku hráček ročníku 2008 a 2009 v ČR. Je oblastní přebornicí, finalistkou mezinárodních turnajů TE 14 a členkou širšího kádru reprezentace ČR. Pro svoji výkonost je zařazena v TSM , při ČLTK. Připravuje se pod dohledem své maminky.

12) Pospíšilová Rozárie, (Rychlostní kanoistika Jablonec n.N. ; kanoistika)

● nejlepší žákyně r.2021 v bodování Českého poháru ČR z 5ti závodů 6x zlato, 2x bronz a 4x stříbro

● stala se 2.vícemistryní na dl.tratě 5km ; titul mistyně ČR na krátké tratě obsadila celkem 3x

13) Šťovíčková Sabina moderní gymnastika, TJ Bižuterie

2. místo na MČR víceboj , 1. Místo MČR sestava s míčem , 2.místo, MČR sestava s kuželi, 3. Místo MČR sestava s obručí

14) Jakubec Tomáš

(TJ HC Jablonec ; lední hokej)

● Vítěz bodování základní části regionální ligy juniorů (43 gólů a 34 asistencí) ; pravidelně nastupuje ve II.lize mužů

15) Ptáček Josef, (Iron Fighters ; kickbox)

● čtyřnásobný MS v grapplingu ; mnohonásobný vítěz mezinárodních závodů v různých bojových disciplínách ; vícemistr Evropy ve fightingu ● stal se držitelem černého pásku organizace WUCSA ; nominoval se MS v hand to hand ; patron ceny Vévody z Edinburhu ; stal se nejmladším představitelem v historii světového svazu WUCSA pro ČR

DOSPĚLÍ JEDNOTLIVCI - AMATÉŘI

1) Doubek František

(AC Jablonec ; atletika)

● bronzový medailista z MČR v kategorii mužů v halovém sedmiboji ; již jako junior a mládežník v kategorii mužů vytvořil os.rekord v dospělém desetiboji výkonem 7664 b.a zařadil se na 3.místo za mistrem světa v junior.desetiboji J.Sýkorou a dvojnásobným medailistou z ME A.S.Helceletem

● Mistr ČR v juniorském desetiboji v Třebíči

2) Indráčková Karolína, ( Desná, skoky na lyžích )

vyhlášena "Král bíle stopy" 2021 - poprvé v historii žena. Na MS v Oberhofu 25. , držitelka českého ženského rekordu 118,5 m

3) Ptáčková Martina, (Ironfighters ; kickbox)

● osminásobná světová šampionka v bojových sportech ; získala titul vícemistryně světa v hand to hand combat ; držitelka černého pásku v hand to hand combat



4) Hůlková Barbora, (TJ Liaz Jablonec ; atletika)

● bronzová medaile na MČR do 22let ve skoku dalekém (598m)

5) Brož Lukáš, (TJ Držkov; fotbal)

● na podzim vstřelil 37 gólů ve 14 zápasech

6) Tarantová Marie, (SDH Dalešice, požární sport)

● požární sport – TFA (TOUGHEST FIREFIGHTER ALIVE ve volném překladu NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽIJE) ● Pražská a Středočeská liga TFA - celkové hodnocení - 3. místo; Mistrovství České republiky v disciplínách TFA – 9. místo

DOSPĚLÍ JEDNOTLIVCI - PROFI



1) Davidová Markéta, (SKP Kornspitz Jablonec ; biatlon)

● 1.místo MS, vytrvalostní závod na 15km (Pokljuka)

2) Kuříková Petra, (TJ Bižuterie ; triatlon)

● LOH 30.místo



3) Krčmář Michal, (SKP Kornspitz Jablonec ; biatlon)

● ME v Polsku 2. a 8.místo ; MS Pokljuka 11.místo

4) Havlíková Pavla, (cyklistika)

● v r.2021 vybojovala již 8.mistrovský titul v cyklokrosu ● poté co ukončila závodní kariéru, začala se věnovat trenérské práci ; její svěřenkyně E.Drbaohlavová v r.2022 získala bronz na MČR v cyklokrosu

5) Beranová Tereza (TJ Tanvald ; běžecké lyžování)

● 5.místo MSJ ; 20.místo MS ; ve SP celkově 37.místo

6) Čvančara Tomáš, (FK Jablonec ; fotbal)

● ukázal své kvality zejména v druhé polovině roku 2021, kdy se stal nejlepším střelcem týmu v Evropské konferenční ligy UEFA a exceloval také na domácí scéně

● Mladý útočník se probojoval do týmu české reprezentace U21 a svými výkony si vysloužil přestup do Sparty Praha.

7) Nosková Nikola, (cyklistika)

● zvítězila na MČR v časovce jednotlivkyň a v silničním závodě obsadila 3.místo

8 - 9) Pěkný Zdeněk, TJ Saně Smržovka z.s.

6. místo ME U23 dvojsedadlové saně, 16 místo OH - dvojsedadlové saně , 10 místo OH - štafeta , 8. místo ME Sv.Mořic -štafeta

8 - 9) Vejdělek Filip, TJ Saně Smržovka z.s.

6. místo ME U23 dvojsedadlové saně, 16 místo OH - dvojsedadlové saně , 10 místo OH - štafeta , 8. místo ME Sv.Mořic –štafeta

10) Kubista Vojtěch, (FK Jablonec ; fotbal)

● záložník/obránce FK ; patří jako odchovanec klubu k nejdéle sloužícím hráčům v ligovém kádru a svými výkony se v posledních letech podepsal pod historické milníky jabloneckého fotbalu.

KOLEKTIV MLÁDEŽE

1) U19 - basketbalistky, TJ Bižuterie, basketbal

vyhrály kvalifikaci o nejvyšší soutěž ČR - extraligu U19.

2) Štafeta - Danilevič, Merker, Fichner, Rebl, (TJ Bižuterie ; plavání)

● 2x 1.místo na MČR ve štafetě polohová i volný způsob

3) Štafeta 4x100m junioři – Papoušek, Osoba, Princ a Schubert, (TJ LIAZ Jablonec ; atletika)

● zlatá medaile na MČR juniorů ve štafetě, oddílový rekord 41,86

4) Štafeta smíšená- Danilevič, Merker, Grusová, Pěnišková, (TJ Bižuterie ; plavání)

● 1.místo na MČR v polohové štafetě ; 2.místo štafeta volný způsob

5) Družstvo mladších žáků r.2009-2010, (TJ HC Jablonec ; lední hokej)

● vítězové základní části Ligy mladších žáků Libereckého kraje

KOLEKTIV DOSPĚLÍ - AMATÉŘI

1) FK Velké Hamry, (fotbal)



KOLEKTIV DOSPĚLÍ - PROFI

1) FK Jablonec 1.liga, (fotbal)

Nejlepší umístění v lize v historii klubu – 3 místo. Postup do základní skupiny soutěže UEFA



TRENÉR PROFI

1) Holubec Jiří, (Trenér reprezentace ČR žen; biatlon)



2) Rucký Miroslav, (AC Jablonec ; atletika)

● trenér Františka Doubka

3) Rada Petr, (FK Jablonec ; fotbal)



● Tým Jablonce dovedl zkušený trenér k jednomu z nejlepších umístění v lize v historii klubu – 3. místo. Následně se podařilo poprvé v historii postoupit do základní skupiny soutěže UEFA přes kvalifikační kola.

4) Hollósi Miloslav, (cyklistika)

5) Jandová Dana, (TJ LIAZ Jablonec ; atletika)

● trenérka Š. Schuberta a B. Hůlkové a dalších mladých nadějí oddílu



TRENÉR AMATÉR



1) Kadavý Roman, (TJ LIAZ Jablonec ; atletika)

● mezi jeho nejlepší svěřence patří Roman Kadavý, který získal bronz ma MČR dorostu v hale na 60m překážek a 2x bronz na MČR dorostu na 300m překážek a ve štafetě + 4.místo ve skoku dalekém ● dále vychovává několik dalších mládež.nadějí, které jsou oporami v soutěžích družstev

2) Šuráň Jan, (TJ HC Jablonec ; lední hokej)

● trenér týmů ml.žáků (vítěz zakladní části Ligy ml.žáků), starších žáků (2.místo zákl.části Ligy starších žáků) a dorostu (vítěz zákl.části Ligy dorostu Libereckého kraje) ● autor nové klubové koncepce JHS (Jablonec Hockey System)



3) Preisler Petr, (TJ Elektro-Praga Jablonec ; házená)

● trenér dorostu a st.žáků ; 2.místo v 2.lize ČR



4) Javůrek Lukáš, (Florbal Jablonec; florbal)

● kompletní věková struktura (přípravka až muži)

● zvládli udržet klub v chodu a přes veškeré překážky pandemie ; z halového sportu se na rok stal venkovní ; pořádali se online tréninky

5) Vojtěchová Helena. (SDH Paseky, požární sport)

● s hasičinou začala ve Sboru dobrovolných hasičů Kokonín a to zhruba v deseti letech ; zastává funkce ve výboru SDH Jablonecké Paseky ; získala kvalifikaci činovníka na úseku mládeže a se zápalem jím vlastním se pustila do výchovy mladé generace ● V roce 2006 paní Helena Vojtěchová obdržela medaili Za zásluhy o výchovu a v roce 2016 za dlouholetou výchovu hasičské mládeže obdržela při příležitosti 150. výročí povýšení Jablonce na město významnou medaili GRATIAS TIBI AGO – DÉKUJI TI.

6) Hajátko Dušan, (ČLTK Bižuterie Jablonec ; tenis)

● Dlouholetý hráč první ligy a poté i nehrající kapitán družstva první ligy a extraligy. ; Je trenérem I .třídy, hlavním trenérem tréninkového střediska mládeže. kde připravoval řadu výborných tenistů např. Romana Jebavého nebo Jiřího Lehečku v současné době hráče první stovky žebříčku ATP. S Jirkou i nadále spolupracuje a je součástí jeho aktuálního týmu. V tenisovém klubu zastává funkci šéftrenéra











Dospělí jednotlivci - amatér