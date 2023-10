Nejmladší naděje jablonecké atletiky ovládly mítink v Žitavě

Na stadionu v Žitavě se konal pravidelný atletický mítink mládeže od šesti do patnácti let. Na tomto mítinku startují již několik let atletické naděje oddílu TJ LIAZ Jablonec. Letos se jich zúčastnilo rekordních 43 jabloneckých závodníků.

atletika TJ LIAZ | Foto: Václav Novotný

Závody probíhaly za pěkného počasí. Konkurenci tvořili domácí závodníci z řady německých klubů, výpravy z Polska a dalších českých oddílů. Letošní ročník suverénně ovládli jablonečtí závodníci. Vybojovali celkem 58 medailí z toho bylo 23 zlatých,21 stříbrných a čtrnáct bronzových. Je to historicky nejúspěšnější medailový zisk za poslední léta. Vítězové v jednotlivých kategoriích: děvčata-W8-50 m-Landovská Marie 8.49,800 m, dálka a kriket-Matěchová Ela 3:23.46 s., 322 cm a 20,00 m.W9-kriket-Červenková Marie 20,50 m,50 m-dálka a 800 m-Balatková Tina 8.66 s.,330 cm a 3:09.91 s.W10-800 m Gutknechtová Marie 3:19.57 s., kriket Devine Amálie 25,50 m.W13-výška 1=3 Šíkyřová Aneta 120 cm.W14-100 m-Píchová Karolína 13.63 s, výška, dálka,300 m Kumstátová Kateřina 138 cm,465 cm a 47.60 s .Chlapci-U9-50 m a dálka- Jelínek Jakub 8.22 a 363 cm, kriket-Vlk Matěj 31 m.U10-800 m Štembera Oskar 3:02.52 s, kriket Štupl Kryštov 48 m.U12-výška Štejfa Ondřej 143 cm.U13-výška Štěrba Ondřej 158 cm, dálka Kraus Tomáš 403.U15-800 m Štembera Vítek 2:07.71 s.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu