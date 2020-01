Organizátor a moderátor tradičního Silvestrovského desetiboje atletů Václav Novotný měl po hodině hlavu v pejru. „Počítal jsem tak se šesti týmy. Ale letos se jich přihlásilo devět. Takže bude trochu frmol, ale všechno zvládneme,“ řekl v úvodu spokojený zakladatel této oblíbené akce. Jak závodníci potvrdili, nedovedou si už Silvestra bez toho klání vůbec představit.

Sešli už se třicekrát

A navíc letos slavil atletický desetiboj třicet let od znovuzrození. A nejen desetiboj měl kulatiny. „Jsem tady opět s naším týmem, FC Beercelona. A jak jsme to právě spočítali, tak náš tým má letos patnácté jubileum účasti bez jediného vynechání. To je už pořádná tradice. Třeba se taky dočkáme kulatin,“ pochlubila se nejlepší česká oštěpařka, rodačka z Jablonce Bára Špotáková.

„A jaká je naše nejúspěšnější disciplína? Napovídá to název týmu. Jsme Beercelona. Nechci tvrdit, že jsme vždycky pivní štafetu vyhráli, ale nikdy jsme nebyli na chvostu. A letos chceme zase uspět co nejlíp,“ zdůraznila vedoucí týmý Bára Špotáková.

Nový rok s rodinou

Ta si tradiční desetiboj nenechá ujít. Do Jablonce přijela se svým manželem a dvěma potomky. A disciplíny si užívala, protože o děti se jí postaral manžel nebo dědeček. „Ano, dneska jsem hlídací dědeček. Ale jinak tady mám taky svůj tým. První ročník byl v roce 1989 a začal ho pořádat můj bývalý svěřenec, tehdy výborný atlet Vašek Novotný. A já tady mám tyčkaře, vícebojaře, celkem desetičlenný mančaft. Nechybí tady opět letos ani tým fotbalového trenéra Honzy Štola s jeho Čerticem nebo Tomáš Purman, který je v Jablonci na soustředění a využil náš desetiboj k mimořádnému tréninku. Všichni se těší hlavně na pivní štafetu, krabice s lahodným mokem už jsou připravené a adepti na vítězství taky. Třeba Eva Mikulová, nejlepší trenérka loňského roku a velká favoritka na vítěze, bude opět s ostatními bojovat o prvenství,“ komentoval situaci v jablonecké hale František Špoták.

Měli deset disciplín

A nechyběl ani předseda pořádajícího atletického oddílu TJ LIAZ Dušan Molitoris, který se procházel mezi účastníky a bedlivě sledoval jejich výkony. „Navázali jsme na tradici, která začala kdysi dávno. To se ještě Silvestrovského desetiboje zúčastňovali také novináři a ligová družstva. Pak jsme se ale rozhodli, že akce bude patřit jen atletům, kteří se chtějí netradičně rozloučit se starým rokem. Dnes se jich tady sešlo devadesát, aby s opět poměřili síly v netradičních disciplínách,“ řekl Dušan Molitoris.

A disciplíny si nejen užívali, ale dobře se při nich i bavili. Například při houbičce museli přesnými pohyby pánví vpřed a vzad posouvat předmětem zavěšeným kolem pasu na provázku, houbičku položenou na atletické dráze. Pohyby to byly úchvatné…