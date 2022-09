„Letní soutěže pořádá pokaždé oblast Jizerské hory. Zimní soutěže se konají zase vždycky v Krkonoších. Jen jednou byla letní soutěž přesunutá do Špindlu, protože to vyšlo na výročí založení Horské služby,“ popisuje historii závodů ředitel Jiří Car. „Já jsem ředitelem úplně první rok. Tradičně závodům velí náčelník pořádající oblasti, čili Jizerských hor. Ale protože náš současný náčelník David Savický vždycky závody běhal a běhat chce dál, tak mezi nás rozdělil funkce. Někdo se stará o technické disciplíny, někdo o organizaci a ubytovaní a z někoho musel udělat ředitele,“ vysvětluje Car, jak si vedoucí funkci zasloužil.

Letošní ročník byl už 43. v pořadí. Všechny předchozí ročníky letních soutěží pořádala oblast Jizerské hory. Zimní soutěže se konají zase vždy v Krkonoších. Jen jednou byla letní soutěž přesunutá do Špindlerova Mlýnu, protože termín vyšel na oslavy výročí založení Horské služby. „Pohybujeme se na chráněném území. Tady už je ta tradice zažitá a vedení CHKO s tím počítá. Zkoušet to v jiných horách by dnes asi nebylo reálné. I tak musíme každý rok dodržovat nějaká omezení, například podle hnízdění ptáků,“ říká ředitel závodu. „Trať se sice v minulosti párkrát měnila, startovalo se i ze Šámalky nebo z Jizerky. Ale už zhruba deset let držíme současnou podobu trasy,“ dodává Jiří Car.

Zdroj: Jana Ryantová

Na závod mají hlídky časový limit šest hodin. Celá trasa měří asi dvacet kilometrů, ale kritériem hodnocení je výsledný čas na časovce a splnění dalších disciplín – lezení a zkoušku ze záchrany. Časovka obsahuje disciplíny jako je výstup po ferratě, slanění, přemostění, prusíkování a končí jumarováním na vrchol rozhledny Smrku (většina z dovedností je vidět ve videu - pozn.). To vše na skalách rozsypaných na severu Jizerských hor, na více či méně známých místech s malebnými názvy – Paličník, Kuří věže, skalní věži Kulička a Kočičí kameny.

Startovat v závodě mohou jen členové Horské služby. Kapacitu jsou organizátoři schopni udržet kolem třiceti dvojic. Přesně třicet se jich postavilo na start letos. „Zastpoupená je tu každá oblast. Nejvíce hlídek je z Jizerských hor a z Krkonoš. Potom je to Šumava, Krušné hory, Beskydy, Jeseníky, Orlické hory. A máme tentokrát jen jednu zahraniční hlídku ze Slovenska. Ale pravidelně závodily hlídky z Polska nebo z Německa,“ vyjmenovává Car.

„Většina týmů sem přijede hlavně se zúčastnit a potkat se s přáteli. Ale máme tu i dvojice, které to mají takticky dokonale propracované a jsou tak sladění, že neztrácí vůbec žádný čas. Já sám jsem běžel závod asi čtyřikrát a určitě mě to bavilo víc, než být ředitelem. Ale na druhou stranu si myslím, že už je správné dát prostor mladým klukům," usmívá se novopečený velitel závodu.



VÝSLEDKY

Hlídky do 41 let:

1. Jan Hepnar, Pochobradský Jan – HS Orlické hory

2. Martin Kocum, Roman Fišnar – HS Šumava, Jeseníky

3. Adam Brožek, Vojtěch Tryzna – HS Krkonoše

Hlídky nad 41 let

1. Pavel Horký, Jan Šámal – HS Jizerské hory

2. Jiří Kafka, Tomáš Krutský – HS Jizerské hory

3. Jan Jirák, David Savický - HS Jizerské hory