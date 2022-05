Na paty jim šlapaly Lišky pouště a dávaly jim to docela fest. Oba týmy měly vyrovnané výkony a předváděly parádní souboje.“Závod dračích lodí se jel na dvě stě metrů. Ve třech rozjížďkách se posádkám nejhorší čas škrtal a dva lepší se sčítaly. A podle výsledku se pak posouvaly do finálových jízd o konečné pořadí. Lodě na takové závody musejí zajistit pořadatelé. „Aby to bylo spravedlivé a některá z posádek nemohla říct, že měla špatnou loď, tak se dělají tři rozjížďky, pokaždé jedou na jiné lodi a v jiné dráze. A tak je to stoprocentně spravedlivé pro všechny,“ potvrdil pořadatel. Během závodu dračích lodí pořadatelé také zorganizovali Dětský sportovní den, Kluci a děvčata si mohli vyzkoušet různé sportovní aktivity a užít si celý den.

Organizátor Tomáš Svolinský do lodě jako závodník nesedl. Tým, se kterým jezdí, už startuje o několik „levlů“ výš a bojuje na vodě i s mezinárodní konkurencí. „Letos se soustředíme hlavně na Český pohár, který se po covidu konečně zase rozjel. Chtěli jsme jet na Mistrovství světa do Ameriky, ale raději peníze ušetříme na další sezónu a příští rok vyrazíme i do zahraničí. Máme v plánu se zúčastnit Mistrovství Evropy v Barceloně a Mistrovství světa v Milaně. Za tři týdny nás čeká závod Českého poháru v Brně, pak v Ostružské Nové Vsi a v září vrchol sezóny v Račicích. Tam pojedeme i Mistrovství republiky. A část posádky, kterou sestavuji a která se nominuje do reprezentační, v Račicích jede Mistrovství světa“ uvedl Svolinský.Jablonecký RK Dragons se může pochlubit skvělými výslekdy doma i v zahraničí.