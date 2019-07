Závod světové série ve fourcrossu horských kol, nejšílenější závod horských kol za účasti světové špičky, se jel o víkendu na Dobré vodě. JBC 4X Revelations letos slavil už 7.ročník. A ten se opět vydařil. Navíc letošní ročník byl poprvé v historii finálovým podnikem světové série 4Xprotour.Všichni účastníci se shodli na tom, že se jedná o nejnáročnější podnik tohoto typu ve světě. Na Dobrou vodu se právě proto mnozí rádi vracejí, jak ze všech koutů Česka, tak i ze zahraničí.

K fourcrossovým nadějím patří také Dominik Kvapil z Jablonce.

Ten se v letošním sedmém ročníku postavil na start vedle těch nejlepších bikerů včele s vítězem, domácím Tomášem Slavíkem, který byl zase i hlavním pořadatelem velkolepé akce.



Jak dlouho se disciplíně fourcross věnujete?

Fourcross až tak dlouho nejezdím. Začal jsem se před dvanácti lety věnovat sjezdu na horských kolech. A před sedmi lety se mi zalíbil fourcross. Tak jsem ho zkusil.



Jaké nejbližší akce vás v létě ještě čekají?

Ve fourcrossu toho už příliš nebude. Ale sjezdových závodů mám před s sebou hodně. Ten nejbližší se jede v srpnu na tanvaldském Špičáku, je to Evropský pohár.



Na závody musíte mít určitě také speciální kolo…

Hlavně to nemůže být těžké kolo. Já mám takové ideální právě na tuto trať.



Ale kvalitní jízda není jen o kvalitním kole, ale také o kvalitním jezdci…

Tak to určitě. Je potřeba mít dobrou fyzičku. Je za tím spousta dřiny, přes zimu hlavně ve fitku. A pak přes léto to chce být hlavně co nejvíc na kole. Aby ho člověk měl, jak se říká, skoro každý den v ruce.



A vy jezdíte každý den?

Ano, jezdím.



Jaký jste měl cíl v tomto náročném závodě?

Přál jsem si dostat se do hlavní finálové jízdy.



NECHYBĚLY NOVINKY

Letošní sedmý ročník překvapil návštěvníky také několika novinkami. Hlavní byl závod pro děti Revelations Kids Event pro závodníci kategorie do 13ti let a 13–17 let.

Další žhavou novinkou byl Revelations BIG AIR (freestyle MTB), ve které se představili přední čeští a zahraniční rideři.

Vrcholem bohatého doprovodného programu byla letecká exhibice Martina Šonky, pilota světové série Red Bull Air Race, mistra Evropy a vicemistra světa v letecké akrobacii kategorie unlimited. Když nad kopcem zaburácely motory jeho letadla, sledovali lidé oblohu s napětím a velkým obdivem.

Výsledky:

Sedmý ročník JBC 4X Revelations vyhrál domácí Tomáš Slavík i posedmé a zůstává v něm nadále neporažený. Druhý byl Rakušan Hannes Slavik, třetí Ondřej Štěpánek a čtvrtý dojel Dominik Kvapil.