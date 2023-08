Jana Přibylová z Tanvaldu je oficiálně nejstarší aktivní krasobruslařka v České republice. Její rekord byl zapsán v pondělí 1. srpna. Jejím dalším cílem jsou jsou zimní hry v Bormiu.

Jana Přibylová z Tanvaldu. | Foto: se svolením Muzea rekordů Pelhřimov

Rekord byl oficiálně zaevidován do České databanky rekordů Agentury Dobrý den, spravující Muzeum rekordů Pelhřimov, dne 1. srpna na pelhřimovském zimním stadionu v rámci tiskové konference. Při té rekordmanka absolvovala jízdu v kategorii Artistic na skladbu Save Your Kisses For Me (autor Lee Sheriden), která trvala 1:38 minut.

Sportovkyně se narodila 25. května 1946 a ve svém seniorském věku se věnuje své sportovní lásce, kterou je krasobruslení. Slaví výrazné úspěchy i na mezinárodní scéně. Od roku 2017 se pravidelně zúčastňuje nejprestižnějších závodů Adult Figure Skating Competition v Oberstdorfu, které jsou pro krasobruslaře vyšších věkových kategorií neoficiálním mistrovstvím světa. Při všech svých účastech zde rekordmanka stanula na stupních vítězů, přičemž například v roce 2022 v kategorii Silver V. Artistic zvítězila.

Motto Jany Přibylové: Pohyb je život! Raduj se a radost rozdávej.

Jana Přibylová z Tanvaldu s dcerou, která je její trenérkou.Zdroj: se svolením Muzea rekordů PelhřimovO rok později v konkurenci závodnic z Kanady, USA, Švýcarska, Nového Zélandu a Nizozemí obsadila ve věku 77 let třetí místa v obou jízdách kategorie nad 70 let (Free Skating i Artistic Free Skating). Zúčastňuje se však i dalších mezinárodních závodů. Trenérkou je jí dcera Jana, která je i autorkou choreografií.Nemalou zásluhu na krasobruslařčiných úspěších má rovněž manžel František.

S krasobruslením Přibylová začínala už v pěti letech a vrátila se k němu po dlouhé přestávce v roce 2016. Od té doby byla ve své věkové kategorii úspěšná na mnoha mezinárodních soutěžích. Jejím dalším sportovním cílem je účast na závodech v italském Bormiu v lednu roku 2024.