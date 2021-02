Marie Lacinová z Tanvaldu:

„Manžel jezdil na motorkách, tak se známe s Milanem a také s jeho rodiči přes motorky. Hodně mu fandíme. Už jsme ho sledovali, když jezdil Enduro. A pak všech sedm roků, co se účastní Dakaru, jsme seděli každý den u televize a koukali, jak si vede. V televizi by mohli dávat víc o takovém těžkém závodu. Milan Engel je šikovnej kluk, hodnej a skromnej. Jel dobře. V tak těžkém závodě vyhrajou všichni, kteří dojedou do cíle."



Iva Kořínková, Zlatá Olešnice:

„Sledovala jsem celý Dakar. Milanovi u nás doma fandíme už delší dobu. Taky proto, že podporujeme všechny regionální sportovce i v jiných sportech. Dakar je pro každého účastníka, ať jezdí v autě nebo na motorce, asi vrcholem toho, co chce ve své kariéře dosáhnout. A na motorce je to vůbec pořádný adrenalin. Obdivuju každého motorkáře, který tento závod dojede od startu do cíle. Dakar má své kouzlo. My jsme s manželem bývalí „liazáci“, pracovali jsme v LIAZU, máme k motorům vztah. Sledovali jsme už také liazky, když jezdily na Dakaru. Mrzelo nás, když pak už nejely. Jsme malá země a každý úspěch našeho sportovce je velký úspěch. A navíc, těch sportovních radostí letos moc není. Dakar byl příjemným zpestřením, bylo příjemné vidět tu poušť, slunce, které tam svítilo. Takové prostředí a všechno kolem jim asi dodávalo energii, chuť a vůli dojet co nejlépe. A zázrak také byl, že se tento závod vůbec jel, že ho pořadatelé díky pandemii nezrušili."

Irena Hulínová, Jablonec nad Nisou

"Můj první manžel byl vášnivý motorista. Učil v autoškole. V Josefově Dole jsme měli známé, jezdili motokros. Mám k motorkám blízko. Sama jsem taky jezdila na motorce a ještě jezdím v autě. Jsem motoristický fanda. Milan Engel je kluk, který si jde za svým. Chválím ho moc. Ráda jsem mu poslala hlasy. Sleduju veškeré jeho výsledky, na Dakar jsem koukala pořád. Moc jsem mu to přála, je to odvaha pustit se do takových neznámých končin.“