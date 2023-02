Věnujete se extrémním překážkovým běhům. Co tento sport obnáší? Je to běh na určitou vzdálenost od 5 do 50 km, délka trati je na organizátorech závodu. Trať obsahuje různé překážky, například balanční, ručkovací, tahání břemen a další. Využívají se také přírodní překážky přímo v terénu, například se plave v rybníce, běží se v potoce a jiné. Závody mají většinou velké převýšení. Každá pořádající organizace připraví závodníkům jiné překážky a vybírají si různé lokality.

Na závody jezdíte po celém Česku i do zahraničí?

Ano. Závodím v Česku a před dvěma roky jsem začal závodit i v zahraničí.

Jaký je váš zatím největší úspěch?

V říjnu loňského roku jsem se zúčastnil Mistrovství Evropy v Londýně a skončil jsem pátý v kategorii do 24 let. To bych zatím považoval za svůj největší úspěch.

Asi to byl hodně kvalitní závod. V čem se lišil od těch, které absolvujete třeba doma v Česku?

Mistrovství přilákalo všechny kvalitní závodníky a přijeli opravdu ti nejlepší. Konkurence byla daleko větší, než na jiných závodech.

Překvapila vás v Londýně nějaká těžká překážka?

Ani ne, jsem už zvyklý na všechny překážky, které závod obsahoval.

Kterou z překážek máte rád a kterou ne?

Nejvíce mám rád ručkovací překážky, třeba několik hrazd za s sebou. A nesedí mi tahání břemen, protože jsem spíš postavou hubený. Tak je to pro mne těžší, než pro ty více silové závodníky. A taky mi nejde moc hod oštěpem na terč, který v některých závodech bývá. Když cíl netrefím, tak to pro mne znamená třeba třicet angličáků nebo nějaký běžecký okruh navíc.

Angličáky - to je co?

Když někdo nedá překážku, tak musí místo té překážky splnit tak zvaný handicap. Trať může obsahovat dvacet až třicet překážek. No a když z nich někdo nedá třeba půlku, tak musí za každou nesplněnou udělat třicet těchto handicapů.

To je ale těžký postih…

Ano, je. Prodlouží to čas závodu a zároveň to člověka o to víc vysílí.

Jak jste se vůbec dostal k tomuto adrenalinovému sportu?

Od dětství hraju fotbal. K extrémním překážkovým běhům mě nasměroval můj kamarád, který mi o tom sportu řekl. Předtím jsem o něm nic nevěděl. Během covidu se nám zrušila fotbalová soutěž a já jsem neměl co dělat. Kamarád mi závod doporučil, já si ho vyzkoušel a docela mě to bavilo. V covidové pauze se někde pak takový závod zrovna konal. Tak jsem se přihlásil. Zjistil jsem, že se mi to líbí a začal jsem se těmto běhům věnovat víc. Fotbal je spíš už pro mne doplňkový sport.

Ale hrajete ho stále…

Ano, hraju ve Smržovce. Ale protože studuji v Praze, tak je někdy těžké to všechno zorganizovat. Bohužel, nemůžu chodit na tréninky a zápasy pravidelně.

Ve fotbale se vám určitě hodí fyzička z běhů.

To určitě. Co se týká fyzičky, tak tu mám teď na úplně jiném levlu, než jsem měl dřív. A v pohodě odběhám celé utkání. Tím ve fotbale trochu získávám. Ale protože nechodím pravidelně na tréninky, tak je to zase u mě horší s míčem.

Jak trénujete na extrémní běhy?

Chodím do posilovny, běhám, ale nejvíc vlastně trénuju při závodech samých.

Kolik běhů jste už absolvoval?

Věnuju se tomu třetím rokem. A v prvním jsem běžel pětatřicet závodů. To je docela hodně. Někdy běžím za víkend i dva nebo tři závody. Minulý rok jsem jich zvládl pětadvacet. A letos mě teprve čekají.

A jaké starty vás čekají?

Chci se zúčastnit Mistrovství České republiky, bude v květnu v Lanškrouně, pak Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. Evropa je v červnu v Maďarsku, tam už mám kvalifikaci splněnou. A Mistrovství světa se koná v Belgii, to bude v září a tam se teprve musím kvalifikovat. To jsou mé cíle pro letošní rok.

Co musíte pro kvalifikaci udělat?

Česká asociace překážkových sportů vybere několik závodů a ty určí jako kvalifikační. Musím absolvovat jeden z nich a umístit se do pátého místa ve své věkové kategorii.

Bude to jednoduché nebo máte obavy, jestli to vyjde?

Nebojím se toho. Mám rád výzvy a těším se na to.

S jakým cílem jedete na Evropu a svět?

Zatím vůbec nevím, co předpokládat. Konkurence bude určitě velká. Cíl je top deset v kategorii. Zatím ale nevím, kolik závodníků tam má v plánu jet.

Věnuje se podobnému sportu někdo vám známý z okresu Jablonec?

Nikdo mě nenapadá. Ale vím, že to lidi zkouší. Pak jde o to, jestli u extrémního běhu zůstanou.

A máte svůj vzor?

Líbí se mi Leon Kofoed, dánský závodník. Významný je také Ryan Atkins z Kanady nebo český závodník Richard Hynek.