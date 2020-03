O letních OH je rozhodnuto. Jaký názor mají jablonečtí sportovci?

1. Souhlasíte, aby se konaly OH v původním červencovém termínu?

2. Co děláte doma v době kdy má každý kvůli karanténě hodně času?

František Doubek, atlet AC Jablonec

1.Ne. Rozhodně nesouhlasím s tím, jelikož sportovci nemůžou odletět na soustředění za teplem a řádně se připravit, přece jenom olympiáda je jednou za 4 roky a všichni chtějí předvést své maximum.

2. Nejčastěji doma cvičím a momentálně i studuji.



Milan Engel, motocyklový závodník, účastník Dakaru, Jablonec n. N.

1. Ne. Jelikož na OH bývají národy z celého světa. Ale úplně zrušit, to by bylo zase zbytečné. Spíš uspořádat je až tehdy, když pomine nebezpečí nákazy.

2. Chodím do práce a pak se věnuji přípravě motorek, některé se prodají, dát do pořádku různé papíry, prostě je teď čas věnovat se v klidu technice.



Daniel Honzig, akrobatické lyžování, Jablonec

1. Ne, nesouhlasím.

2. Jsem zavřený alespoň na zahradě, kde cvičím a pracuji na zahradě. Když je ošklivo, tak se hýbu doma a doháním resty po sezoně.



Jan Hudák, hráč stolního tenisu TJ Bižuterie

1. Souhlasím, že olympiáda by se konat neměla.

2. Běhám kolem dětí…



Diana Cholenská, skicrossařka TJ Bižuterie:

1. Je to velká škoda, že se letní olympiáda zrušila. Každý sportovec tvrdě maká, aby se na ni připravil a po té ukázal, co v něm je. I spousta sportovců se chtěla třeba právě rozloučit se svojí kariérou. Olympiáda by měla proběhnout, i kdyby se měla o dva týdny posunout.

2. Jelikož já mám už v tuto dobu po sezóně, tak jsem si dala trochu volno. Chodím běhat a občas si zaposiluju doma. Doufám, že nás korona rychle opustí a já se budu moct začít pořádně připravovat na další sezónu.



Michaela Kerlehová, kickboxerka, profesionální zápasnice, reprezentantka ČR a česká jednička ve své váze, tým Iron Fighters Jablonec

1. Nesouhlasím, aby se konala. Pořadatelé by se museli obávat toho, že se jim tam nahrnou sportovci z celého světa a virus by mohli mít.

2. Mám čas studovat různé materiály pro trenéry, věnovat se přípravě trenérské práce.



Vratislav Kořínek, fotbalista TJ Desná

1 Ne. V současné situaci je to nevhodné a sportu, i jeho fanouškům, by to jen uškodilo.

2. Chodím si zaběhat, na procházku nebo doma cvičím, věnuji se práci (home office) a zpracovávám zadané školní povinnosti, kde výuka probíhá online „bezkontaktně“ a interaktivní formou. Ve volnějším čase hrajeme s rodinou společenské hry nebo koukáme na filmy.



Adéla Novotná, atletka TJ LIAZ

1. Myslím, že situace je vážná a olympiáda by být neměla.

2. Mám tréninkový plán. Ve všedních dnech se snažím trénovat, alespoň běhám v parku. Vyhýbám se ale kontaktu s lidmi.



Michal Nevyhoštěný, útočník HC Vlci Jablonec

1. Nedovedu si představit, že by se v současné situaci měly konat OH. Zdraví všech lidí by mělo být na prvním místě, i za cenu velkých finančních ztrát.

2. Volný čas, kterého je teď hodně, se snažím trávit se svojí rodinou a naplno se věnuju dvouleté dceři.



Martina Pavlasová, jezdecký oddíl TJ JO Nisa Jbc

1.Olympiádu bych určitě přeložila na datum dostupné pro všechny státy, s ohledem na připravenost koní, protože máme mít v jezdeckém sportu také české zastoupení.

2. Kolem koní je stále dost práce. U zvířat nelze je nelze na víkend zavřít a přijít, až se situace zlepší. Proto se u nás, kromě cestování na závody a na tréninky, nic nemění.



Adam Pelta, hráč a manažer FK Jiskra Mšeno

1. Nesouhlasím s původním termínem a myslím si, že je dobře je přeložit. Letní olympiáda je jednou za čtyři roky, prostor na příští rok je. Zimní je až za 2 roky. Zdraví je víc než sport a peníze.

2. A moji nejčastější aktivitou v době nouzového stavu jsou různé domácí práce, procházky v lese v Českém ráji a sledování televize. Fotbal není a myslím, že ještě dlouho nebude, možná až do září, října.



Jan Picek, orientační běžec, Jablonec n. N.

1. To je ohromně složitá otázka, jde primárně o sportovce (ne všichni mají stejné možnosti tréninku), ale také je na to navázána řada dalších věcí.

2. Začal jsem vařit, pomáhám seniorům, ale stále musím docela dost pracovat.



Štěpán Sobotík, hrající trenér fotbalového týmu Lučany nad Nisou

1. Ne. S realizaci olympiády nesouhlasím, bylo by to obrovské riziko. Myslím si, že zvládnutí pandemie je důležitější než cokoliv ostatního. Umím si představit odsunutí olympijských her na příští rok. 2. Jsem s dětmi, rodinou, šijeme roušky, koukáme na televizi nebo se jdeme do lesa “vyvětrat“.



Tomáš Svolinský, Dračí lodě Jablonec n. N.

1. Pokud to situace dovolí, olympiáda by se konat měla. Pro některé sportovce je to třeba poslední šance. Ale teď jde hlavně o zdraví všech. Olympiáda důležitá není.

2. Všichni se snažíme se připravovat, co nejlépe to jde. A doufáme, že bude letos ještě možnost pořádně si zazávodit. Řešíme to tréninkem individuálním.



Martina Ptáčková, kick boxerka, Iron Fighters Jbc

1. Olympiáda by být neměla..

2. Učím se a trénuju.



Josef Ptáček, Iron Fighters, věnuje se mj. grapplingu

1. Ne, olympijské hry by být neměly.

2. Věnuji se učení na maturitu a trénuju.