„Hodně písku a kamení, takže se dalo relativně málo získat a hodně ztratit. Poprvé jsme pracovali s navigační technikou, řekl bych, že se docela klepe. Není to úplně příjemné, papír byl jistější. Udělali jsme jednu chybu, když jsme o trochu později zatočili, naše ztráta ale nebude mít na konečné umístění vliv,“ potvrdil po dojezdu.

Prolog v kategorii kamiónů proběhl za předpokládané dominance továrního týmu Kamaz, členové sborné se seřadili na prvních čtyřech místech. V těsném závěsu za nimi ovšem dojel, Ignacio Casale, „Předpokládal jsem, že to bude hodně dobré a stalo se. Jednalo se o těžký prolog, jeho výsledky potvrdily, že, můžeme bojovat o umístění na stupních vítězů. Kamaz je hodně silný, nicméně na třetí místo jsem ztratil jen dvanáct sekund. Doufám, že to Téo sleduje a učí se alespoň na dálku,“ dodal v dobrém rozmaru se nacházející trojnásobný dakarský šampión.

Spokojenost s průběhem prologu neskrýval i šéf komunikace roudnické Buggyry Jan Kalivoda. „Saleh a Ignacio v první desítce, přitom v prvním případě to mohlo být ještě lepší a nepamatuji si, kdy jsme byli tak blízko bedně, jako dnes Ignacio. Pepa se loni prokázal jako mistr taktiky, který ví, co dělá. Na druhou stranu máme za sebou prvních devatenáct kilometrů, to nejpodstatnější nás čeká. Hodně ukáže už zítřejší etapa, takže zatím dobrý, ale jsme v klidu.“

Motocyklista Engel je se ztrátou 13 minut na 39. místě, Pabiškovi (oba KTM) patří po první části prologu 58. pozice. Olga Roučková, rodačka z Děčína, letos startuje v kategorii Classic. Po první náročné etapě zatím drží „Ollie“ s autem Suzuki Samurai 132. pozici.

Závodníci na dakarské rallye absolvovali více než 600 km dlouhý přesun z Džiddy do Háilu, kde soutěž pokračovala druhou částí první etapy.