Jablonec n. N. - Václav Hejda je držitelem několika rekordů, které už nikdo nepřekoná. ¶Řídí se motem: „Život je pohyb, bez něj to nejde.“ Není den, ve kterém by nesportoval. A to i přes onemocnění nohou a závažnou vadu očí.

Běhá, aby chodil | Foto: Dagmar Březinová

Kdo je nepřítelem pohybu, měl se přijít o víkendu podívat na atletické závody veteránů do haly na Střelnici. Možná by našel inspiraci.

OD ŠESTATŘICETI VÝŠ

Nejlepší atleti veteráni se sjeli do Jablonce na Mistrovství republiky. I když do této kategorie patří už od 36 let, tak dorazili i závodníci s věkem daleko vyšším. Patřil k nim také .atlet z pražských Malešic, pán drobného vzrůstu, ale velkých sportovních výsledků a se spoustou životního elánu a optimismu.

Václav Hejda je sprintér. V Jablonci startoval na šedesátce a na dvoustovce.

Datum narození v občanském průkazu prozrazuje věk devadesát tři a půl let. Za sebou má bohatou celoživotní sportovní kariéru. „Za mlada jsem dělal hodně sportů, atletiku, judo, box, z něho mám z padesátého roku titul mistra. Také jsem hrál českou házenou a fotbal, dělal jsem i branné sporty, pak nohejbal, volejbal, tenis, badminton,“ vyjmenoval všestranný pán všechno, co v životě zkusil. A jak se dostal k běhání?

ZAČAL AŽ V DEVADESÁTI

„Když mi bylo devadesát a půl roku, tak jsem začal běhat ze zdravotních důvodů. Od kolen dolů mám totiž nemocné nohy. Mám je necitlivé, jako by nebyly moje. Ale že bolí, to cítím. A kvůli tomu jsem začal doma běhat, hlavně proto, abych neskončil na vozíku. Říkal jsem si přece, že život je hlavně pohyb,“ popsal důvod, jak se stal běžcem, sprintérem.

Václav Hejda má svůj pražský byt v jedné rovině. A tak si skrz dva pokoje a kuchyň vymezil běžeckou trať, na které pravidelně, denně, začal trénovat a stále trénuje. „Běhal jsem po bytě každý den dvacet minut, klusal jsem přes dva pokoje, kuchyň a předsíň,“ popsal realizaci svého rozhodnutí a léčení vytrvalý pán.

Později si přidal a z dvaceti minut byla půl hodina. A pak se jednou přesvědčil, že se mu takový trénink vyplatil. „Když jsem jednou dobíhal autobus, tak mi chybělo asi sedmdesát metrů. Řekl jsem si, že ho musím stihnout, jinak bych čekal dalších dvacet minut na zastávce Tak jsem běžel. Autobus mi neujel, doběhl jsem ho. Řekl jsem si: „Ono mi to teda opravdu asi trochu běhá,“ zamyslel se Václav Hejda nad svým výkonem.

KDE ZAČÍT? VE SLAVII

A tak se začal ohlížet po možnosti někde trénovat, zaběhat si a třeba i se i účastnit závodů. „O atletických veteránech jsem tehdy něco málo věděl. Ale nebyl jsem si jistý, kde je najít. Začal jsem na Strahově, kde sídlí Český atletický svaz. Dostal jsem informace a doporučení, abych se stal členem nějakého klubu a mohl startovat za něj, pokud bych tedy chtěl i závodit,“ uvedl.

Díky tomu, že bydlí v Malešicích, má to nejblíž na Slavii. A tak se přihlásil tam. Do klubu ho přijali, ale požadovali, vzhledem k věku, zdravotní prohlídku.

„Docent Brandejský, ke kterému jsem musel kvůli tomu zajít, mě asi hodinu vyslýchal, ptal se, co jsem dělal za sporty, na jaké úrovni, s jakými výsledky. A pak vynesl verdikt: Vzhledem k věku je nadprůměrně. zdatný.

Pán, kterému kterému chuť do života kouká z očí, se může pochlubit také mnoha rekordy a vynikajícími výsledky.

„Držím československý rekord ve střílení. Střílel jsem za Rudou Hvězdu Praha. Mám tři první výkonnostní třídy na střelbu z krátkých zbraní, revolver, sportovní pistole a padesátka pistole. A ten rekord už nebude nikdy překonaný, protože se z té zbraně už nestřílí,“ vyjmenoval usměvavý Václav Hejda svoje top výsledky.

MEDAILE Z MADRIDU

Rok trénoval v atletickém klubu Slavie a chystal se na závody do Madridu. „Dva týdny před odletem jsem ale onemocněl. Bral jsem ještě v úterý antibiotika, ale v sobotu jsem do Madridu odjel. A tam jsem vyhrál mezi ostatními veterány stříbrnou na dvoustovce a bronzovou medaili na šedesátce. A to byly zatím moje nejhorší výkony, kterých jsem dosáhl,“ zavzpomínal Václav Hejda na jeden ze svých nespočetných sportovních úspěchů.

V loňském roce se zúčastnil evropské olympiády v italském Turíně. Přivezl jednu zlatou a dvě stříbrné. A na Mistrovství Evropy v Benátkách vybojoval titul mistra Evropy v běhu na sto metrů a ještě stříbrnou ve skoku dalekém.

ZKUSIL SI TAKY DISK

„Když jsme byli v Turínu a v Benátkách, tak mě ještě můj trenér navrhoval: „Jestli tady máš teď sedět a čekat na svoji disciplínu, tak je snad lepší si vyzkoušet i jinou. disciplínu. Zaplacené máme všechny.“ Tak si zazávodil ještě v hodu diskem, vrhu koulí, hodu oštěpem. „Samozřejmě, že moje výsledky v těchto disciplínách ty nejlepší borce nemohly ohrozit, ale byl jsem rád, že jsem si mohl vyzkoušet další disciplíny,“ vyprávěl senior, velký sportovní nadšenec.

A když nastoupil mezi diskaře a závodil s nimi, podivovali se, co v jejich skupině děla takový drobný „klučina“. No a ten klučina skončil čtvrtý, tak se jim úsměv z tváří rychle vytratil.

Aby to nevypadalo, že se Václav Hejda věnuje jen individuálním sportovním disciplínám, tak hned přesvědčil dalšími argumenty o tom, že skupinové sporty mu žádný problém nedělaly. „Hrál jsem za žáky fotbal, českou házenou za dorost, taky nohejbal a volejbal.

Po vyjmenování všech jeho aktivit a úspěchů se nabízela otázka: Do Jablonce jste si tedy přijel pro zlatou medaili v šedesátce a taky ve dvou stovce? Tak vysoko ale tentokrát mimořádně na Mistrovství republiky nepomýšlel: „Před několika týdny jsem si zlomil prst u nohy. A s tím se těžce trénuje běh. Byl jsem v posledních dnech jen dvakrát trénovat, takže jsem nepřipravený,“ zamýšlel jsem nad očekávaným závodem Václav Hejda.

Doma ale trénuje denně, ať se děje cokoliv. Prozradil, že taky trochu umí lenošit. Ale, že není den, ve kterém by nesportoval. nebo se nějak nehýbal. To neumí.

MUSELI HO VZÍT TAKY

„A víte, čemu vděčím za to, jaký jsem?, zeptal se senior – sportovec? A hned odpověděl: „Podle mne je něco v genech, něco se podědí po předchůdcích a něco si každý člověk v sobě nese. Já pocházím z chudé rodiny. Bylo nás pět sourozenců. Já byl z nich nejmladší A tak mne museli všude brát s sebou. To se mi pro další život hodilo. Oni totiž chodili do různých tělovýchovných jednot a oddílů. A já byl všude s nimi a všechno jsem se naučil,“ popsal soužití se svými bratry.

Václav Hejda zdůraznil, že za svoji současnou dobrou fyzičku vděčí všestrannosti. „Jako mladý kluk jsem dělal všechno. A tomu teď vděčím za to, že mi slouží zdraví. Jasně, že sem tam něco zabolí. Nohy od kolen dolů, trochu bederní páteř a kyčle. Ale klouby nebolí, ty jsou dobrý. Beru prášky, asi jako všichni moji vrstevníci. Nejsem z těch, kteří si pořád na něco stěžují, nejsem ubulínek a bolestínek. Neumím naříkat,“ řekl o sobě sportovec s devíti křížky, ze kterého ale životní energie sálala hned na první pohled.

S bolestmi nohou se dovedl vyrovnat, začal běhat, nechtěl skončit na vozíku. Ne každý by byl schopný se do toho zakousnout takovým způsobem, jako on.

TRENÉR MU POMÁHÁ

Ale, aby toho nebylo málo, tak bolavé nohy nejsou jeho jediným handicapem. „Jsem zrakově postižený. Když vás za chvíli potkám, tak vás třeba ani nepoznám. Nedaří se mi v očích obraz uchovat,“ popsal svoje, pro sportovce dost závažné, onemocnění. A ještě dodal: „Když běžím šedesátku, tak nevidím, kde je cíl. Musím běžet pořád naplno.“

Aktivní senior se se svými zdravotními neduhy vyrovnává s přehledem a nenechává si je přerůst přes hlavu. A to by mu mohl kde kdo závidět. Životem ho provází rozumná myšlenka: „Když má někdo kapsu poloplnou nebo poloprázdnou, tak je to pořád stejné. Tak proč si dělat starosti.“

I se svým postižením očí na dráze pohybuje dobře a vyhrává medaile. Ale v tom, aby se mohl závodů doma nebo v zahraničí zúčastnit mu velmi pomáhá jeho trenér. Ten také sám v kategorii seniorů závodí. „Všechno za mne zjišťuje, vyřizuje a moc mi pomáhá. Jemu patří moje velké poděkování, protože jsem mu vděčný za to, že se mohu závodů zúčastnit,“ vzpomněl Václav Hejda na velmi důležitého člověka, bez kterého by nemohl být mezi sportovci veterány, zažít radost z medailí, výkonů a také ze setkání s vrstevníky.