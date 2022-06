„Když člověk dělá první event svého druhu je to vždycky jedna velká neznámá. Závodění po tmě je opravdu náročná věc nejen pro závodníky, tak ale hlavně i pro organizátory, aby dokázali kvalitně nasvítit trať a vše kvalitně odbavit. Myslím, že jsem byl jedinej, kdo závodil po tmě několik závodů, takže jsem věděl do čeho jdu. Nikdo nevěděl kolik přijde lidí, jak se na takový závod budou závodníci tvářit, ale nakonec to byl vlastně strašný úspěch. Okolo tratě byl šílenej kotel, tisíce a tisíce lidí, hudba pumpovala, závodníci letěli a myslím, že nás čeká nová éra závodů, na kterou se fakt těším. Byla to skvělá, ale zatraceně náročná zkušenost. Myslel jsem, že na trati nechám nohy i plíce. Nakonec se mi podařilo zaletět nejrychlejší čas dne a vše klaplo perfektně. Velký dík patří organizátorům za jejich usílí a díky Red Bullu, že dal tomuto eventu křídla a ukázal světu zase něco nového,“ popsal své dojmy a emoce úspěšný závodník.