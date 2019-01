Opět se blíží anketa Nejlepší sportovec 2015

anketa Nejlepší sportovec | Foto: archiv JD

Opět startuje prestižní anketa s názvem Nejúspěšnější sportovec Jablonecka. Navrhněte nejlepší sportovce Jablonecka, kteří obdrží ocenění v jabloneckém divadle 4. února 2016. Také v letošním roce můžete poslat návrhy na nejlepší sportovce do těchto kategorií:

1.Mládež-jednotlivci 2. Mládež – družstva. Dospělí -jednotlivci. 3. Dospělí – družstva. 4. Síň slávy. 5. Trenér – profesionál. 6. Trenér – dobrovolník. 7. Handicapovaný sportovec – jednotlivec. 8. Handicapovaný sportovec – družstvo. 9. Mimořádný sportovní výkon. 8. Veterán nad 60 let. 9. Krajánek. 10. Hvězda Deníku 11. Cena Fair play

Nově bude za rok 2015 vyhodnocená také speciální cena Josefa Masopusta. Výběr nominovaných provede Okresní fotbalový svaz.

Šanci na ocenění mají všichni, kteří v letošním roce dosáhli vynikajících sportovních výsledků a předvedli mimořádné výkony na světových, evropských a republikových sportovištích.

Posílejte nominace sportovců a družstev do 11. prosince na email: dagmar.brezinova@denik.cz ve formě: kategorie, jméno a příjmení, název klubu, druh sportovního odvětví, největší úspěchy (např umístění na MS, ME, EP, MČR, MR…).

Podmínkou nominace je, že sportovec musí mít klubovou příslušnost se sídlem v daném okrese, případně řádně povolené hostování. Nominace musí mít všechny požadované náležitosti, aby mohla být zařazena do platných