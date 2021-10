Na led Nové Paky cestovali jablonečtí hokejisté k dalšímu utkání II. Ligy. A zápas začali dobře – v polovině páté minuty střílel přesně Kapička a poslal Vlky do vedení. Jenže o dvě minuty později, při dvojnásobné početní výhodě, domácí vyrovnali. A na ledě se odvíjel vyrovnaný souboj.

Do konce první třetiny diváci další branku neviděli a stejně tak tomu bylo i po celou druhou část zápasu. I přes několik šancí na obou stranách se nepodařilo žádnému z týmů vstřelit vedoucí branku. To trvalo až do 57. minuty, kdy se prosadil opět Kapička a poslal Vlky do vedení.

V dramatickém závěru přišlo minutu a půl před koncem vyloučení Brokeše. Domácí po oddechovém času šli na hru bez brankáře. I přes dvojnásobnou početní výhodu se ale prosadit nedokázali a těsné vítězství a tři body za něj si tak odvezli Vlci do Jablonce.

BK Nová Paka : HC Vlci Jablonec 1 : 2 (1 : 1, 0 : 0, 0 : 1)

Branky a nahrávky: 8. Nezbeda (Parshakov) – 5. Kapička (Had, Jursa), 57. Kapička (Brokeš)

BK Nová Paka: Vacek (Kundrík) – Jonáš, Filip, Leder, Serov, Komarov, Iakhanov, Šípek – Nezbeda (A), Foerster, Petrov, Parshakov – Malik (C), Krsek, Pushkov – Hnik (A), Kerekanič, Klíma, Suvorov

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Lank) – Abraham, Tržický – Charvát (A), Kulda, Bitman, Had – Mrkvička (C) – Hric (A), Kačírek, Brokeš, Homolka, Kapička, Jursa, Folda, Plíhal, Hájek, Bouřil

Rozhodčí: Veinfurter – Řezníček, Juránek

Diváci: 258