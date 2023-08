Jablonečtí sportovní fanoušci nefandí jen fotbalu, hokeji, házené nebo lyžařským sportům. Svoje příznivce má také volejbal. Ten zastřešuje TJ Bižuterie a jeho předsedou je Jaroslav Novák. Prozradil, že jejich sportu mládež nechybí, ani trenéři. A doufá, že se do jablonecké haly brzy vrátí i nejvyšší volejbalová soutěž, extraliga žen.

Volejbalový camp TJ Bižuterie | Foto: Josef Březina

„V rámci krajského přeboru Libereckého kraje jsme se zúčastnili soutěží ve všech kategoriích mládeže. Dá se říci, že pokrýváme všechny kategorie od minivolejbalu až po juniorky U22Z, resp. juniory U22M. Spolupracujeme se sportovním gymnáziem Dr. Randy v Jablonci a Duklou Liberec a v rámci společného projektu hrajeme v MH Jablonec soutěž 1. ligy žen a 1. ligy juniorek U22Z, to znamená do věku 22 let.,“ říká předseda volejbalistů.

A že je o volejbal ve městě zájem potvrzuje počet členů, který TJ Bižuterie má. Je to zároveň odpověď na to, že svoji práci vykonávají trenéři a vedení kvalitně. „S uplynulou sezónou jsme spokojení. Pokračujeme v rozvoji volejbalu jak na krajské, tak na té celostátní a po určité stagnaci zasahujeme už také do volejbalu v mužských kategoriích. Trenéři Petra Břešťáková a Vláďa Zajíček se už věnují chlapcům od nejnižších kategorií až po juniory. Cílem je, abychom se v i v mužské kategorii dostali z kraje nejméně do druhé národní ligy,“ shrnul uplynulé období Jaroslav Novák.

Úspěšně už několik let také realizují projekt Barevný mini volejbal (BMV), který je věnovaný zájemcům z prvních až pátých tříd základních škol. Odstartoval už také minivolejbal pro předškoláky, a ten bude oddíl volejbalu realizovat ve spolupráci s Domem mládeže Vikýř.

„Na mládež myslíme především. A jsme rádi, že jí máme dostatek. Zatím je to více děvčat, ale věřím, že postupně přibydou i chlapci a naváží na úspěchy mužského volejbalu, které si pamatují fanoušci z minulých let. Děvčat máme tolik, že jsme ještě založili tzv. hobby team, který se skládá z dívek, které výkonnostně nehrají ty nejvyšší soutěže, ale zájem hrát a zlepšovat se mají. A jsme rádi, že takové máme a že bojují o svoje místo v A týmu,“ dodal Novák.

FOTO: Volejbal TJ Bižuterie odstartoval přípravu na sezónu

Ve spolupráci s libereckou Duklou a se sportovním gymnáziem hrály juniorky, většinou studentky SG, v jablonecké městské sportovní hale 1. ligu žen. A tu hráčky Bižuterie – SG, kde působí řada reprezentantek ČR v juniorských kategoriích, vyhrály. Vedení volejbalového klubu zvažuje účast v nejvyšší volejbalové soutěži, v extralize žen.

„Bude záležet nejen na nás, ale také na tom, jestli má město zájem, aby se v Jablonci hrála nejvyšší soutěž a bude ji podporovat. Výchova mládeže je důležitá v každém sportovním odvětví. Ale také je důležité, aby mládež pak viděla své vzory přímo v zápasech na domácích stadionech a hřištích. Zatím jsme velkou podporu volejbalu nezaznamenali, ať už se týká mládeže nebo hlavně dospělého volejbalu,“ konstatuje předseda Novák.

Třetí zářijový víkend už startují volejbalové soutěže na úrovni kraje pro kategorie žáků, juniorů, mužů, a to samé v dívčích a ženských kategoriích. Barevný minivolejbal bude opět probíhat formou turnajů. V nejvyšší soutěži, projektu I. ligy žen TJ Bižuterie – Sportovní gymnázium - Dukla Liberec pod názvem Bižuterie – SG budou Jablonečtí také v nadcházející sezóně pokračovat.

„Při podpoře města, jak už jsem uvedl, by se časem v jablonecké hale opět mohla hrát nejvyšší soutěž, extraliga žen. Ta do města sportu určitě také patří. Pamětníci si jistě vzpomenou na šedesátá léta, kdy byl z hlediska diváků úzce provázaný tehdy druholigový fotbal s volejbalovou extraligou a po fotbale se šlo k Sokolovně na volejbal“ zdůraznil Novák.

Na rozdíl od některých jiných sportovních odvětví se volejbal nepotýká s nedostatkem trenérů. „Dostali jsme se na poloprofesionální fázi. Trenéři dostávají menší odměnu. A výhoda je v tom i taková, že můžeme od trenérů požadovat například další volejbalové vzdělání. Trenéry máme u všech družstev, jsou to bývalé hráčky a hráči Jablonce, několik jich je z řad rodičů, kteří volejbal sami hráli,“ dodal Jaroslav Novák.

Mladší žákyně neodpočívaly ani o prázdninách. Zúčastnily se tréninkového campu v sousedním německém Bautzenu. Kompletní soustředění šedesáti mládežníků se předposlední prázdninový víkend konalo ve Smetanově ulici ve venkovním volejbalovém areálu TJ Bižuterie „Smetanka“ Jablonci. A poslední prázdninový týden k nim přibydou i ti nejmenší z minivolejbalu. Mimochodem, na Smetance je v plánu velká rekonstrukce celého areálu včetně zázemí, dvou antukových hřišť, třech hřišť na plážový volejbal a jednoho multifunkčního hřiště atd.

„Naplno začínají všechna družstva trénovat v městské hale od září. V pátek 15. září večer a v sobotu 16. září dopoledne zahajuje v MH Jablonec 1. liga žen dvojutkáním proti Sokolu Dobřichovice. To je už výborná soutěž, která má svoji kvalitu a v Jablonci také spoustu fanoušků. Z jabloneckých děvčat, která tuto soutěž hrají, jich několik nastupuje také za reprezentační juniorské týmy a některé již působí v extraligových týmech Dukly Liberec a Prostějova,“ vyzdvihl hráčskou kvalitu ženské soutěže bývalý zkušený hráč a dnes předseda oddílu Jaroslav Novák.