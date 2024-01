Po vánoční pauze odstartovala druhá polovina soutěže II. národní volejbalové ligy mužů. Na palubovku domácí Malé Skály, jakožto dosavadní lídra skupiny B, zavítal třetí celek tabulky, tým z Jiráskova Hronova.

tým Malé Skály | Foto: Dagmar Březinová

ONDŘEJ KOVÁŘ

V prvním vzájemném utkání se týmy rozešly nerozhodně 1:1 a dal se tedy očekávat kvalitní a vyrovnaný volejbal. Volejbalisté Malé Skály se museli obejít bez dlouhodobě zraněného smečaře Chuma a blokaře Kinského, jehož návrat se již nezadržitelně blíží.

VK Malá Skála – VK Hronov 3:0 (25:17, 33:31, 25:14)

Natěšení domácí volejbalisté vstoupili do utkání koncentrovaně a postupně si budovali vícebodový náskok. Dařilo se prakticky ve všech činnostech, a to především na příjmu, když se podařilo zkrotit i tvrdý skákaný servis hostujícího Manycha. Nahrávač Novák si takticky rozehrával všechny své útočníky, kteří neváhali jeho pobídky využít a dokráčet tak k zisku prvního setu.

Druhý set byl podobného rázu, kdy domácí vstupovali do koncovky s polštářem cca tří bodů, který se ale rychle rozplynul po sérii špatných příjmů. Následně probíhala přetahovaná o každý bod, která ovšem skončila šťastně pro domácí hráče, a to v poměru 33:31. O 32. bod se nejprve chytrým a chtěným lobem za obranu postaral Pastuch a koncový bod přidal Holubec, který si zvedl náladu po jediné slabší chvilce na příjmu. Tento prohraný druhý set byl posledním hřebíčkem do rakve hostujících hráčů, kteří již nenašli zbraně ke zvratu utkání a volejbalisté Malé Skály si tak připsali první tři body v novém roce.

Sestava Malé Skály: Novák, Holubec, Mařík, Pastuch, Macháč, Kovář a libero Bukovjan

Střídali: Anděl, Preisler, Zeman, Folprecht

VK Malá Skála – VK Hronov 3:0 (25:15, 25:18, 25:17)

Do druhého zápasu došlo u domácích hráčů ke změně v sestavě, když na postu univerzála nastoupil Zeman a na postu libera Folprecht. I u hostujících hráčů došlo k rotaci sestavy, nicméně na obrazu hry to nebylo znát. Domácí diktovali tempo hry a k libosti bouřlivého publika si budovali potřebný náskok k získání první sady. Zbylé dva sety měli podobný průběh.

Dařila se především kombinace středem sítě s kapitánem Maříkem a druhým blokařem Kovářem. Ten využíval především překvapivé nahrávky domácího nahrávače distribuované z deblové čáry. Za zmínku stojí ukončení druhého setu tzv. oběhem, kdy na prázdnou bránu smečoval Holubec. A ve třetím setu stalo za to blokařské představení nahrávače Nováka, který si připsal cca 4 bodové bloky.

Volejbalisté Malé Skály vybojovali další tři body a zůstávají i nadále na prvním místě v tabulce. V dalším kole čeká Maloskalské nejdelší letošní výlet, a to do dalekých Letovic, který v prvním vzájemném utkání obral hráče z pod Pantheonu o dva body.

Sestava Malé Skály: Novák, Holubec, Mařík, Zeman, Macháč, Kovář a libero Folprecht

Střídali: Anděl, Preisler, Zeman, Folprecht