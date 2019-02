Jablonec n. N. - Házená - Jablonečtí hráli tentokrát na palubovce momentálně druhého týmu soutěže, sudí z Prahy je poslal dvakrát do oslabení, trenér ale chválil

Házená - ilustrační snímek | Foto: Deník/ Dagmar Březinová

AŠ Mladá Boleslav - ELP Jablonec 23 : 20 (12:8)

Jablonec n.N. Jablonečtí házenkáři mají v závěru letošního ročníku II. ligy hodně těžké vylosování. Po utkání v Lounech a doma s Libčicemi n.V., hráli tentokrát na palubovce dalšího, momentálně druhého týmu soutěže, v Mladé Boleslavi. A to je ještě čeká v dohrávce rezerva finalistů extraligy z Lovosic, která má stále ještě šanci soutěž vyhrát. V závěrečném kole potom zřejmě přímý souboj o poslední nesestupové místo s Kolínem.

Chyběli jim hráči

V Boleslavi nastupovali povzbuzeni vítězstvím nad Libčicemi, se třemi dorostenci v sestavě, ale také bez tří hráčů základní sestavy a to ještě Jirka Novotný, z pracovních důvodů, naskočil do utkání až v polovině prvního poločasu. Právě ona úvodní čtvrthodina zřejmě rozhodla o výsledku utkání. Pragováci sice dobře začali, vedli do šesté minuty 0:1, když navíc ještě Trejbal neproměnil sedmičku. Poté však následovala desetiminutovka, ve které domácí odskočili na 9:2. To by většinu týmů zlomilo, ne tak Pragováky. Ti do přestávky dokázali velkou bojovností snížit na rozdíl čtyř branek 12:8.

Ve druhém poločase byla hra zcela vyrovnaná, ale domácí si stále udržovali čtyřbrankový náskok. Ke zvratu měli nakročeno hosté kolem dvacáté minuty, kdy snížili na 18:16. Zároveň však vyvrcholilo nepochopitelné počínání arbitra z Prahy, který vedle vymyšlené sedmičky, v rozmezí dvaceti vteřin poslal Pragováky do dvojnásobného oslabení a domácí získali v pohodě opět potřebný náskok.

Body měl soupeř

Ten Pragováci v posledních dvou minutách třemi brankami korigovali na přijatelných 23:20. Dva body pro jablonecké házenkáře však byly opět v nenávratnu a nebylo to jenom chybami zmíněného arbitra. Opakovaly se také chyby, např. z utkání na Slávii, či v Pardubicích.

Přesto trenér Dědeček po utkání vyjádřil spokojenost s tím, jak se mladíci dokázali vyrovnat s náročným utkáním, plným osobních soubojů na hraně pravidel a pochválil celou „dvanáctku", která k utkání nastoupila, za odvedený výkon.

Zvlášť vyzdvihl gólmana Hlinku a Novotného. „Výroky trenéra na adresu jednoho z rozhodčích raději nebudeme zveřejňovat," dodal k hodnocení kouče Petr Balatka, tiskový mluvčí jabloneckého házenkářského oddílu. V sobotu 2. května se Jablonečtí utkají na domácí půdě Městské sportovní haly U přehrady od 15 hodin s týmem Lovosice B.

Sestava a branky ELP: Hlinka, Kysela Novotný a P. Trejbal po 4, Žák a Šatava po 3, Patočka a Nordey po 2, Janeček a Preisler po 1, Meloun a Radosta.

Sedmičky: MB 5(4) JN 3(1), vyloučení 7:7.

Rozhodčí Fogl z Liberce a Svítek z Prahy.

O víkendu také bude pokračovat II. liga starších dorostenců. Ve stejný den jako muži, 2. května, ale od 17 hodin se utká Elektro Praga Jablonec s týmem Lovosic B.