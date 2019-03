Jablonečtí florbalisté mají za sebou sedm výher v řadě a mají také nejvíce vstřelených gólů, to znamená nejmíň obdržených. „Celá naše první lajna, Jenda Koravský, Ondřej Hašlar, Petr Frkala, Filip Mikšaník a Lukáš Preisler, jsou šikovní kluci, se kterými jsem dost spokojený. A je zajímavé, že skoro celý náš tým jsou dorostenci. Jsou mladší než junioři, ale už za ně mohou hrát. Máme proto velkou šanci, že s nimi budeme dál pracovat i do budoucna,“ uvedl trenér Jablonce.

BOJUJÍ O POSTUP DO KB

Daníček také potvrdil, že se svěřenci bude usilovat o postup do nejvyšší ligy, do KB ligy. „Když se to podaří, budu moc rád. Tento tým je velmi mladý a perspektivní. Přišel jsem z Liberce a začal kluky trénovat. Myslel jsem, že to bude horší. Ale musím říct, že mě příjemně překvapili,“ zdůraznil hrající kouč. Potvrdil, že oba týmy, se kterými se utkali, byly těžcí soupeři, zvláště Děčín, který byl hodně bojovný.