V anketě Nejúspěšnější sportovec Jablonecka roku 2018 získala ocenění také jablonecká judistka Pavla Niepelová. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

V kategorii Mládež jednotlivci se umístila na čtvrté pozici. Je členkou jabloneckého Judo Klubu. Na svém kontě má mnoho významných úspěch. Je vicemistryní České republiky v kategorii dorostu, na Mistrovství ČR žen byla pátá a v Českém poháru získala první, druhé i třetí místo.

Jak dlouho se judu věnujete? A proč zrovna judu?

Už šest let. Přivedla mě k němu rodina. Judo dělal taťka i bratr a maminka se mu také chvíli věnovala. Líbilo se mi od dětství, chodila jsem s tatínkem jak na fotbal, tak na tréninky juda. A jednou mi jeden trenér nabídl, jestli si to nechci zkusit. Neodmítla jsem. Byla to dobrá volba.

Co se vám na judu líbí?

Je v něm kus sebeobrany. Kdyby mě někdo napadl na ulici, tak vím, co s ním udělat. Určitě bych se nezalekla.

Jaké byly vaše začátky?

Už na třetích závodech v Teplicích jsem vyhrála. Dobře si pamatuju, když jsem tam dostala první medaili. Rodiče věřili, že to dotáhnu daleko. A já chci pokračovat, abych to opravdu v judu dotáhla co nejdál a získala další medaile.

Na jaký závod nejvíce vzpomínáte?

Na Mistrovství České republiky v Brně. To byl pro mne zatím největší judistický zážitek. Měla jsem sen tam získat medaili. O to víc mě to těšilo, když jsem ji opravdu získala. Jsem člověk, který se stále něčím motivuje. A tato medaile mě motivovala, proč jít dál. Život bez překážek nikam nevede. To je moje krédo.

Už jste se zúčastnila nějakých závodů v zahraničí?

Ano, ráda vzpomínám na velký mezinárodní turnaj v Polsku, ve Varšavě. Tam jsem ve své kategorii skončila třináctá. A prala jsem se se Švédkou, Finkou a Dánkou. Dva zápasy jsem prohrála a jeden vyhrála. Byla to pro mne zajímavá zkušenost poměřit se se zahraničními soupeřkami. Na takové závody už přijíždějí ty nejlepší, takže jde s kým soupeřit.

V jaké kategorii nastupujete?

Peru se v dorostenkách, ve váhové kategorii do 57 kilogramů. Ta bývá u děvčat nejvíc obsazená.

Víte dopředu, s kým se budete v zápasech prát?

Vím to až v momentě, kdy se zvážíme. Dřív ne

Musíte dodržovat životosprávu, zdravou stravu?

Vždycky před závody musím zhubnout. Jinak ne. A jak? Většinou se zabalím do několika vrstev a v tom třeba i trénuju. Každý člověk má jiný metabolismus, vyhovuje mu něco jiného. Už vím, jak na to a co na moje tělo nejvíc působí. Když se peru ve váhové kategorii 57 kg, tak nesmím mít nic navíc.

Jak vypadá váš trénink?

Začínáme rozcvičením, pak trénujeme třeba hody a pak randory, ty mám nejraději. To jsou zápasy mezi s sebou.

Jaký je váš judistický cíl?

Pro každého sportovce je to olympiáda. I já bych se tam ráda dostala. A také se chci stále zlepšovat