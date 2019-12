Díky Janě Boučkové ze Železného Brodu, majitelce Fitstudia stejného jména a hlavně autorce, hlavní propagátorce a organizátorce projektu Děti na startu, se od ledna začnou na Jablonecku hýbat další desítky dětí.

Jana Boučková, autorka projektu Děti na startu, může mít radost. O pohybové aktivity v různých formách je na Jablonecku stále větší zájem. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

Celonárodní projekt „Děti na startu“ je věnovaný dětem ve věku od čtyř do devíti let. Jeho předností je to, že nedělá rozdíly, zda se jedná o dítě malé, velké, subtilní či s nadváhou, rychlé nebo pomalejší, dítě sportovně založené nebo naopak. Projekt má u všech hlavně probudit radost z pohybu.