Nejznámější a jeden z nejúspěšnějších českých MMA zápasníků Karlos 'Terminátor' Vémola se po skoro 10 měsících vrací do klece OKTAGONU. Na turnaji číslo 41 se představí po zranění se zánětem a následné dlouhé rekonvalescenci, kvůli které musel odhlásit zápas s Patrikem Kinclem na turnaji číslo 38. V Liberci se představí proti Al Matavaovi. Tento souboj bude předcházet odvolané bitvě s Kinclem, která se uskuteční 20. května na turnaji OKTAGON 43 v Praze.

Karlos Vémola se představí v rámci turnaje OKTAGON 41 v Liberci. | Foto: se souhlasem Oktagon MMA

Již tuto sobotu se představíte v Liberci, vracíte se do klece po dlouhé pauze. Cítíte nějakou nervozitu?

Na nervozitu už je pozdě. Teď už není čas být nervózní, to člověk může být třeba měsíc předem, když by nebyl v dobré zdravotní formě, podcenil by dietu, trénink, a tak podobně. Osobně v předzápasovou nervozitu nevěřím, člověk už nemůže nic změnit. Váha buď je nebo není, natrénováno buď je nebo není, fyzička buď je nebo není… Může to být, ale ne v mém případě. Mě se týká právě ten měsíc do zápasu, kdy ještě věci můžu změnit. Takhle pár dní před zápasem vás to akorát rozhodí a ničemu to nepomůže, už to nejde změnit a nejlíp se vám zápasí, když jste v klidu. Osobně si pomáhám svými rituály. Pár hodin před zápasem vídám lidi, které mám rád, kterým věřím a dostanu se tak do dobré nálady a dobrého nastavení.

Co říkáte na ohlasy fanoušků, podle kterých Al Matavao není zápasník, který by vás mohl ohrozit? Čím je podle vás nejnebezpečnější? V čem je jiný než bojovníci, se kterými jste v nedávné minulosti zápasil?

To samé jsem slýchal, i když jsem šel s Lohorém a Alex se následně vypracoval až k titulovému zápasu, porazil Piráta atd. Říkali to o Iličovi, a ten pak porazil Šlemenka. Lidé to říkali o naprosté většině mých soupeřů, že mě nemůžou ohrozit, ale tyhle řeči já vůbec nevnímám. Každý soupeř je hrozba, v této váze už má každý pořádnou ránu a kdyby nebyl dobrý, tak by ho proti mě nikdy nepostavili. Myslím, že své schopnosti v Oktagonu už několikrát ukázal a já si tím nezaobírám hlavu a nikdy nikoho nepodceňuji.

Do Liberce se vracíte téměř přesně po 4 letech. Jak vzpomínáte na tehdejší duel s Aunoallahem?

Do Liberce se vracím vždy rád! Mám zde plno blízkých přátel, je to skvělé město, skvělá aréna Bílých Tygrů a moc se tam těším! Můj tehdejší zápas jsem si udělal zbytečně náročný a složitý. Z těchto chyb už jsem se poučil, už je nebudu dělat a nechci se v kleci zdržet tak dlouho. Budu zápasit chytřeji. Matavao je stejný tvrďák jako Prince Aunoallah, má jen trošku odlišný styl a určitě se tentokrát nechci tolik nadřít.

Co naopak fanoušci v Home Credit Aréně mohou očekávat od Vás? Máte připravený opět nějaký velmi speciální nástup?

Můj nástup je vždy speciální. (úsměv) Vždy, když se zapne Terminátor, ve fanoušcích to vyvolává nejrůznější pocity a celá hala je v napětí. Ty největší speciality mám vždy na Štvanici, teď žádnou specialitu nechystám a soustředím se jen na svého soupeře.

Jdete v catchweight 89 kg. Proč právě tato váha? Je to součást přípravy a shazování na následující duel s Kinclem v 84ce?

Je to z několika důvodů. Je to pro mě skvělé, že nemusím dvakrát v krátké době shazovat do 84ky a po mých zdravotních problémech tam můžu postupně dojít. Zároveň Matavao už v Oktagonu několikrát nenavážil, takže zde možná mohlo být nějaké riziko a myslím si, že tato váha pomůže jak jemu, tak mně. Navíc nejde o titulový zápas, takže to není nic proti ničemu.