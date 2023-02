Ceny předávali vedle dalších hostů také čtyřnásobný účastník ZOH v klasickém lyžování Pavel Benc a Kateřina Neumanová, jedna z nejúspěšnějších sportovkyň Československa a České republiky, držitelka šesti olympijských medailí ze Zimních olympijských her. Dvakrát získala titul mistryně světa v běhu na lyžích – v roce 2005 v Oberstdorfu a v roce 2007 v Sapporu (shodně na 10 km volně).

1. Kolektiv mládeže

5. SDH Dalešice starší žáci, požární sport

- zúčastnili se v roce 2022 celkem 9 soutěží a postoupili mezi 15 nejlepších týmů ČR s těmito výsledky:

okresní kolo hry Plamen 1.místo ; Krajské kolo hry Plamen 1.místo

MČR ve hře Plamen 13.místo

4. Baseball Club Blesk Jablonec

žáci U8 -1.místo v celostátním poháru „First Cup“

3. tým dorostu HC Vlci Jablonec

Vítěz základní části Regionální ligy dorostu 2021-2022 a účastník baráže o ligu dorostu

2. U20 - TJ Bižuterie Jablonec, volejbal

1.místo v 1.lize juniorek U 20

1.místo v kvalifikaci vítězů skupin 1.ligy

3.místo v kvalifikaci o postup do extraligy (postupovala první dvě mužstva)

1. TJ Bižuterie – plavání; štafeta ve složení Danilevič, Resl, Fichner, Merker

2 x zlato ve štafetách 4x PZ a 4 x VZ na letních olymp.hrách dětí a mládeže

4 x zlato na MČR ve štafetách 4 x PZ a 4 x VZ

- držitelé rekordu ČR na 4 x 50m VZ

2. Jedlotlivci mládež – zimní sporty

10. Vilém Rück - KB Harrachov; biatlon

ČP– 2x2.místo, ​ 3x 3.místo​ MČR: 1x 3.místo, 1x 2.místo​ štafety 8.místo

9. Lucie Tůmová - SKI klub Jablonec; běh na lyžích

1.místo MČR, 2.místo MČR, 3.místo MČR, 2.místo celkově v Českém poháru

8. Aleš Řezáč - SKI klub Jablonec; běh na lyžích

1.místo MČR, 2x2.místo MČR, vítěz Českého poháru

7. Robert Leško - TJ HC Vlci; lední hokej

nejlepší brankář Regionální ligy dorostu 2021/22 (průměr 1,62 gólů na zápas), vítěz základní části Regionální ligy dorostu 2021/22 a účastník baráže o Ligu dorostu, v sedmnácti letech je členem druholigového A-týmu mužů HC Vlci

6. Jiří Konvalinka - Dukla Liberec; severská kombinace

14.místo CoC Klingenthal (Německo)

12. místo Mistrovství světa juniorů Zakopane, 5. místo v TEAMu

2. místo EYOF Lahti (Finsko) - evropský mládežnický olympijský festival

2x 1.místo Youth Cup Harrachov​ ; 1.místo RKZ ve skoku i v kombinaci​, 1.místo MČR v kombinaci​

1. místo Alpen cup Schonach​ ; 1.místo Alpen cup Kranj​

3. místo Alpen Cup Tschagguns​ ; 14. a 16. místo CoC Zhangjiakou (Čína)

5. Ondřej Jiránek - SKP Kornspitz Jablonec; biatlon

- 1.místo MČR 2022 stíhací závod; 2. místo EYOF 2022 Mix štafeta; 20. místo EYOF 2022 sprint; 8. místo MSD 2022 štafeta

4. Kateřina Gotvaldová - SKP Kornspitz Jablonec; biatlon,

1.místo MČR 2022 sprint; 2. místo EYOF 2022 Mix štafeta; 7. místo EYOF 2022 Vytrvalostní závod; 5.MSD 2022 štafeta

3. Kateřina Pavlů - SKP Kornspitz Jablonec; biatlon

2. místo EYOF 2022 Mix štafeta ; 4. místo EYOF 2022 Vytrvalostní závod ; 5. místo MSD 2022 Štafeta ; 16. místo MSD 2022 Vytrvalostní závod ; účastník MEJ 2022

2. Anežka Indráčková - Jizerský klub lyžařů Desná; skoky na lyžích

- 30. místo ZOH 2022

1. Tereza Voborníková - SKP Kornspitz Jablonec; biatlon

MSJ 1., 1., 3. místo; OH: 34., 58.m.; SP: 24.,31.,46., 50.m., štaf 6.m. IBU Cup 7., 9., 10., 10.m.

3. Jedlotlivci mládež – letní sporty

10. Jessica Stella Rucká - AC Jablonec; atletika

stříbrná medaile na Olympiádě Děti a mládeže v hodu oštěpem v Olomouci a 6.místo na MČR v pětiboji v Praze; 2.místo na Mistrovství Libereckého kraje v pětiboji ml.žactva

9. Barbora Štejfová - TJ LIAZ Jablonec; atletika

1. místo na MČR v hodu kladivem juniorek; svým výkonem je i zároveň na 2.místě mezi ženami – účastnice MS juniorů

8. Roman Kadavý - TJ LIAZ Jablonec; atletika

1. místo MČR ve vícebojích dorostenců v hale a 1.místo na dráze

7. Eliška Drbohlavová - LAWI junior team; cyklistika

M-ČR v cyklokrosu 2022 Kolín, 3.místo; M-ČR v časovce dvojic 2022 Židovice,Roudnice, 3.místo; ČP v časovce jednotlivců 2022 L.Bělohrad 2.místo; ČP2022 v cyklokrosu 3.místo

6. Kateřina Dušková - TJ Sokol Plavy; cyklistika

Mistryně Evropy v XCE (sprinty) horských kol v konkurenci 136 kadetek,

2. místo na olympiádě dětí a mládeže v závodě XCO horských kol,

4. místa na mistrovství ČR horských kol ve štafetě elite, short tracku juniorek a XCO kadetek

kromě toho v libereckém okrese pětinásobná mistryně republiky v běhu na lyžích.

5. Veronika Grusová - TJ Bižuterie; plavání

4x zlatá medaile na letních hrách dětí a mládeže, 10x titul na MČR v roce 2022, juniorská reprezentantka ČR

4. Nela Sadílková - TJ Delfín Jablonec; jachting/windsurfing

3. místo MS IQ-Foil Junior U19 Silvaplana Švýcarsko; 1.místo Mistrovství ČR celkové pořadí Techno 293; 1.místo IQ Foil Games – mezinárodní závod Cadiz Španělsko; 7. místo MS Techno 293 U17 dívky Kyp ; 9. místo ME Techno 293 U17 dívky Cagliari, Itálie

3. Robert Friedrich - Enduro Echt gold team Příchovice; motokros

Vicemistr republiky E3; 3.místo mistrovství Evropy družstev; 2.místo světový pohár kategorie open 2s; 1.místo světový pohár družstev; Nejmladší účastník ISDE v historii 15.let 2016 Španělsko; nejmladší účastník mistrovství Evropy 14.let 2015; 5x Dojetí ISDE(sixdays) a nejlepší výsledek za posledních 20.let 5.místo v junior world trophy Italie 2021; 3.místo světový pohár open 2t 2020; 4.misto světový pohár open 2t 2021; 1.misto světový pohár družstev open 2021; 3x mistr ČR E1, absolutní junior družstev

2. Kryštof Bažant - TJ Sokol Plavy; cyklistika

Mistr ČR v mtb XCO; Celkový vítěz Českého mtb poháru; Mistr Evropy v mtb XCO; Mistr Evropy ve štafetovém XCO závodě; 2. místo na LODM v mtb XCO závodě;

Mistr ČR v cyklokrosu; Celkový vítěz cyklokrosového poháru TOI TOI CUP

1. Štěpán Schubert - TJ LIAZ Jablonec; atletika

1.místo na MČR na 110m překážek juniorů a mužů do 22let na dráze a 60m překážek juniorů v hale – rekordy ČR na 110m překážek a 60m překážek juniorů; semifinále na MS juniorů

4. Trenér - profi

2. Vladimír Maška – TJ LIAZ Jablonec, atletika

- Trenér 3 mistrů ČR v hodu kladivem -Zuzany a Barbory Štejfových a Patrika Danileviče, účastníka ME do 17 let na EYOF a dále Barbora Štejfová získala 3.místo v hodu kladivem na EYOF dorostu

1. Dana Jandová – LIAZ Jablonec, atletika

Trenérka Štěpána Schuberta, 2 násobného rekordmana ČR a účastníka MS juniorů, 3 násobný mistr ČR na 60m a 110m překážek

5. Trenér - amatéři

5. Filip Smrček – TJ Elektro Praga Jablonec, házená (st.žáci)- Družstvo obsadilo 5.místo v regionální lize

4. Pavel Pošík – HC Jablonec - trenér základní části Regionální ligy dorostu a účastníka baráže o ligu dorostu

3.Petr Preisler – TJ Elektro Praga Jablonec,házená (ml.dorost) - Družstvo obsadilo v 2.nejvyšší soutěži ČR 5.místo

2. Roman Kadavý – LIAZ Jablonec, atletika - Trenér dvojnásobného mistra ČR + 1 x 3.místo Romana Kadavého ml. A dalších 2 medailistů ČR

1. Martina Ptáčková – Iron Fighters - trenérka ozbrojených složek, nevidomých, dětí i dospělých; dostala se do výcvikového střediska KASOTIC v Jordánském Ammánu, které patří mezi nejlepší protiteroristická centra ve světě. Působí jako instruktorka boje a bojových sportů a úspěšně trénuje svého bratra Josefa Ptáčka. Na MČR úspěšně dovedla své svěřenkyně k vítězství (Marie Malko a Kamila Kocourková) v kickboxu, fightingu a grapplingu

6. Kolektiv dospělí

5. Volejbalisté „A“ muži ,VK Malá Skála

hrají 2.národní volejbalovou ligu mužů, 2.místo ve skupině B v sezoně 2021/22, po podzimní části 2022/23 4.místo; 1.místo na letních turnajích v Kobylí a Písečné, účastník Českého poháru

4.TJ Bižuterie Jablonec -volejbalistky

2. místo v 1.lize žen (druhá nejvyšší soutěž u nás), jen o vlásek unikl postup do extraligy žen

3. „A“ tým Baseball klub Blesk Jablonec

V roce 2022 1.místo v baseballové lize

2. TRIO – sport.aerobik - Vodseďálková Sabina, Strnadová Veronika, Jakubičková Pavla

trenérka Vondrová Štěpánka; historicky největší úspěch po dlouhé odmlce a poprvé ve sportovním aerobiku měl klub nominované závodnice na ME a MS - 7. místo

1. RK Dragons Jablonec, dračí lodě

1.místo MČR na dlouhých tratích Mix 20 a Women 10, titul mistrů světa na letošním šampionátu v olympijském kanále v Račicích

7. Zvláštní cena za rozvoj sportu na Jablonecku

Červenka Lukáš - TJ Spartak Smržovka, fotbal

oddíl hraje nejvyšší soutěž I.B třídu Libereckého kraje, je předsedou oddílu již od roku 2009 a v klubu působí od roku 2005 Dlouhá léta zajišťuje provoz tohoto oddílu nejen po finanční stránce a organizační, ale hlavně se podílí na výchově dětí v tomto oddíle

Molitoris Dušan - TJ LIAZ Jablonec – atletika

bývalý úspěšný atlet, nyní dlouholetý funkcionář, byl i členem VV Českého svazu atletiky.

Pod jeho působením v čele jednoty došlo a stále dochází k vysoké členské základně v atletice, mládež i dospělí stále dosahují výrazných úspěchů. Je velmi dobrým pokračovatelem bývalého velmi známého atletického funkcionáře Václava Poláčka.

Jan Hásek - SKI Klub Jablonec (klasické lyžování)

bývalý závodník a pak trenér úspěšné dálkové lyžařky Kláry Moravcové, nyní vedoucí trenér sportovního centra mládeže, správce areálu, manažer klubu, organizátor lyžařských akcí a hlavně duše všeho dění na jabloneckém kolečku

8. Masters

3. Hadinger Antonín - TJ LIAZ Jablonec - atletika

I nadále se aktivně věnuje své disciplíně, kterou provozoval po celý svůj sportovní život, a to je skok o tyči. V roce 2022 zvítězil ve skoku o tyči při mezistátním utkání na Slovensku v Nitře.

2. Hawel Zdeněk – automobilový závodník

Startuje v závodech historických vozidel převážně se značkou Rover. V roce 2022 dosáhl společně s p.Štolfou na titul vícemistra ČR v kategorii 5. 3.místo na Rally Český Krumlov, kde čtyřikrát vyhrál kategorii F6. V roce 2023 se objeví spolu s kolegou Štolfou v seriálu MČR historických vozů.

1. Přibylová Jana – krasobruslení

V roce 2022 absolvovala celorepublikové závody v Liberci na Ještědské brusli a skončila na sedmém místě. Startovala i v Ústí nad Labem, kde se umístila na pátém místě (v České republice nejsou závody rozděleny podle věku, a tak závodí Jana s děvčaty od 18. let). Zúčastnila se mezinárodních závodů v Mariánských Lázních, odkud si přivezla dvě stříbrné medaile. Velice úspěšná byla i v Oberstdorfu, kde vybojovala zlatou a stříbrnou medaili. V březnu 2023 ji čekají mezinárodní závody v Lodži, v dubnu v Mariánských Lázních. V květnu opět světový šampionát v Oberstdorfu, kde oslaví své 77. narozeniny. Na leden 2024 už plánuje účast na zimní olympiádě pro Adulty v Itálii.

9. Handicapovaný sportovec

1. Anderová Dita – TJ Tanvald , stolní tenis

Na MS s Downovým syndromem ve dvouhře 1.místo, smíšená čtyřhra s hráčem z Portugalska 1.místo na tomtéž MS, Po několika stříbrných a bronzových medailích byla 1.místa na MS pro ni vytouženým cílem. Další zlatou medaili získala na MČR v Hradci Králové ve dvouhře. Připravuje se pod vedením svého otce a v oddíle i pod vedením trenéra Bradáče.

10. Výjimečný výkon

1. Kobr Vojtěch – TJ Spartak Smržovka (extrémní překážkové sporty) NEMOCEN

Zúčastňuje se extrémních překážkových sportů zjistit ještě jaké překážky

Spartan Race Malta - 1.místo ve své kategorii 18-24 let – celkově 16. z 598 závodníků,

ME Spartan Race v Londýně, 5.místo ve své kategoii 18-24 let, celkově 65. z 1803 závodníků

11. Jednotlivci dospělí – amatéři

5. Josef Ptáček - Iron fighters, kickbox, grappling, box, sebeobrana, jiu jitsu, hand to hand

titul vícemistra v hand to hand combat (sport ozbrojených složek) v Uzbekistánu

Je výkonným ředitelem organizace WUCSA zahrnující 12 bojových stylů v ČR

Se svou sestrou byl v tréninkovém centru KASOTIC v Jordánsku, kde se bude spolupodílet na organizaci v bojových sportech

4. Jiří Jakoubě - naturální kulturistika

jde o klasickou kulturistiku, ale jsou zde přísně hlídány dopingové látky, tato mezinárodní federace sdružuje cca 37 tisíc závodníků z 97 zemí.- V tomto roce Jakoubě skončil na MS na 3.místě v kategorii classic phyzique a na 7.místě v kategorii phyzique Profi-nejlepší z českých závodníků

3. Vojtěch Janata - TJ Elektro Praga Jablonec; házená

nejlepší střelec 2.ligy ČR, vstřelil 57 branek

2. František Doubek – AC Jablonec - MČR 2.místo v halovém sedmiboji v Praze

MČR 2.místo v desetiboji v Praze, - Osobní rekord v juniorském desetiboji, 11.místo na desetiboj.mítinku v Götzisu

1. Milan Engel . Motocross/Enduro

účastník Dakaru 2022, v loňském ročníku se v kategorii Original by Motul – Malle Moto, jezdci bez asistence - umístil na druhém místě a v celkovém pořadí dojel třicátý. Dál získal 2. místo Original by Matul, 2 v vítěz OffROAD Maraton

12. Jednotlivci dospělí profi

5. Koldovská Tereza – SKI klub Harrachov; severská kombinace

letní MČR: severská kombinace 1.místo; zimní MČR: severská kombinace 1.místo MSJ 17.místo; Světový pohár celkově 20.místo; Alpen cup celkově 6.místo; FIS Youth cup Harrachov 2.místo

4. Milota Libor - Autoklub ČR; okruhové závody automobilů

mistr zony střední Evropy (FIA CEZ) ve třídě cestovních vozů GT3, mistr mezinárodního mistrovství ČR ve sprintových okruhových závodech automobilů GT3 ; mistr mezinárodní okruhové série ESET CUP ve třídě cestovních vozů GT3

3. Karolína Indráčková - Jizerský klub Desná; skoky na lyžích

28.místo ZOH 2022 ; 7.místo mix team UOH 2022

2. Michal Krčmář – SKP Kornspitz Jablonec;

ZOH 16.místo, štafeta 19.místo, mix štafeta 12.místo, SP 4., 7. a 14.místo

SP celkově 28.místo

1. Markéta Davidová – SKP Kornspitz Jablonec; biatlon

ZOH 4.místo, 6.místo, štafeta 8.místo ; SP 1., 4. a 6.místo ; SP celkově 10.místo